La puerta de la vivienda donde tuvo lugar el crimen. HOY

Un recurso de la Junta de extremadura retrasa el juicio contra los menores por el asesinato de su cuidadora

La administración regional ha pedido que comparezca la entidad que subcontrató para gestionar el piso tutelado

Natalia Reigadas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:22

La resolución del caso más duro de los últimos años en Badajoz se pospone un mes. El juicio contra los tres menores acusados del asesinato ... de su cuidadora, Belén Cortés, se pospone a octubre. Inicialmente estaba previsto para el próximo viernes 19 de septiembre.

