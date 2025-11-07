La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se paraliza en España

Las cuentas españolas de emisiones indican que 279,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero llegaron a la atmósfera en 2024, sólo un ... 0,2% menos que el periodo anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto detiene el ritmo promedio de casi dos puntos anuales de reducción que llevaba la economía desde 2008. Esta vez, los hogares, que producen más de la quinta parte de gases, aumentaron sus emisiones un 0,6% y el sector de transportes y almacenamiento un 4,8%. El sector más contaminante es la industria manufacturera (23%) y, después de los hogares, vienen la agricultura y ganadería (16,6%) y el suministro de energía (14,4%). Este último registró la mayor caída de emisiones, una décima parte menos y evitó el repunte de emisiones.

Incluso para el propio comportamiento de la economía española y el esfuerzo por reducir los gases contaminantes, este último resultado representa un frenazo a su compromiso, que en 2023 había logrado reducir un 5,5% con respecto al año anterior. Ahora bien, el lado positivo es que se confirma por segundo año consecutivo la caída del dióxido de carbono equivalente (tCO2e), aunque mantenga un nivel similar al 2023, después de tres de subidas seguidas desde la pandemia (2020).

Entre los gases que se emitieron están dióxido de carbono (80,5% del total emitido), metano (14,4%) y óxido nitroso (3,4%). «Las mayores cantidades de dióxido de carbono emitidas en 2024 correspondieron a la industria manufacturera (62,8 millones de toneladas), los hogares (61,9 millones) y los servicios de transporte y almacenamiento (38,0 millones)», indica el INE en un comunicado. «Por su parte, la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca emitió las mayores cantidades de metano (62,9% del total) y de óxido nitroso (73,7%)».

Objetivo europeo

Estos datos comprometen los objetivos refrendados por España en el contexto europeo que prevé reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040. Un acuerdo que admite maquillaje: para que cada país alcance su objetivo podrán añadir a sus balances nacionales una cuota de «créditos» de otros países que nivelen el déficit anual, y que se fijan entre el 3% y el 5%, con la puerta abierta a que llegue al 10%. Es decir, las emisiones netas de cada nación podrían, en realidad, no llegar nunca al objetivo fijado, del que España ha sido uno de sus defensores. La idea es sustituir el uso de combustibles contaminantes por energías limpias y reducir la emisión de carbono en sectores como el transporte.

«La UE está bien encaminada para cumplir su objetivo climático para 2030 de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% con respecto a los niveles de 1990, con una disminución del 2,5% en 2024 con respecto a 2023», aseguraba la Comisión Europea, al presentar los informes de 'Situación de la acción por el clima' y 'El estado de la Unión de la energía', esta semana. Sin embargo, el caso español queda bastante lejos de la meta del 2,5%, según los resultados dados a conocer este viernes por el INE.

La poca reducción total de gases de efecto invernadero, señalado por el INE, también podría frenar la capacidad negociadora de España en la próxima Cumbre del Clima (Conferencia de las Partes, COP30), que empieza en Brasil este lunes. En el marco de esta cita, ya varias organizaciones ambientales y sociales señalaron la falta de ambición que, aunque esté sobre el papel, no se cumple en la realidad.

«La falta de ambición es evidente: con los compromisos actuales, las emisiones globales de gases de efecto invernadero solo se reducirían un 17% respecto a los niveles de 2019 para 2035, muy lejos del recorte de alrededor del 60% que sería necesario para limitar el calentamiento global a 1,5°C», señaló Save the Children.

Además, el 'Informe sobre diplomacia climática' ya señalaba que a nivel global «las emisiones de CO2 alcanzaron un nuevo máximo en 2024», y los resultados insuficientes de países en teoría comprometidos con el control de emisiones abre una gran incógnita frente a la falta de voluntad de los grandes contaminantes, como Estados Unidos, India y China.