Resistencia, swing y manzanas fritas

Cuenta que lo malo de Miami, la ciudad en la que se acomodó en los setenta para trabajar como productor, compositor y arreglista de Julio ... Iglesias, es que no hay manera de encontrar pan para torrijas. Por lo demás, Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) –'Soy un truhán, soy un señor (o casi)', según ha publicado en Espasa– vive dinámico y feliz al otro lado del Atlántico, donde entona su particular 'Resistiré' político.

Lunes

Adoro los Estados Unidos. Por algo los hemos imitado siempre en todo. Aunque nos empeñemos en negar sus méritos. Es un país muy creativo y me gusta la actitud de la gente. Si puede trabajar, nunca va a aceptar vivir de subsidios.

8.40 horas. Mientras mi mujer hace la cama, preparo jugo de naranja y fruta. Shura y yo nos casamos hace 50 años. Es inglesa. Ha hecho los coros en algunos de nuestros discos. Nos conocimos en el rodaje de una película que hacíamos con Marisol. Era una turista. La cogieron de extra y la sentaron a mi lado. Ella no sabía castellano y yo sabía el inglés de las canciones de Frank Sinatra, para el que un par de décadas después acabaría cantando en un camerino. Escribiendo el libro me he sorprendido de la de cosas brillantes que hemos hecho.

12.15 horas. Metemos nuestra ropa en la lavadora y ponemos las mascarillas y las tarjetas de crédito al sol. Siempre que venimos del súper hacemos lo mismo. Hay que ser precavidos. Nunca hemos tenido servicio. No hemos vivido en lugares grandes ni tampoco de cara a la galería. 18.30 horas. Hago una sesión de estiramientos y cuando acabo me sirvo una ración de 25 o 30 pistachos. Parece que me cuido mucho pero qué va. El secreto está en no abusar de la vida.

Martes

8.30 horas. Vivimos en un undécimo piso. Desde la terrza se ve la bahía. Los amaneceres y las puestas de sol son fantásticos. Mientras podamos viajar a España no vamos a dejar Miami. 9.30 horas. Pongo la NBC. Aquí en La Florida hay la quinta parte de contagios que en España. Sin embargo, escuchas las noticias internacionales y los Estados Unidos siempre son lo peor en todo. Eso de hablar mal de este país viene de cuando los comunistas franceses estaban alineados con Moscú. Ahora es la izquierda la que se ocupa de echar pestes.

9.45 horas. Dedico mucho tiempo a contestar a nuestras fans. Este veranos teníamos una gira de 25 conciertos por España. En el Liceo estaban prácticamente todas las entradas vendidas. También me ocupo de mantener al día mi cuenta de Twitter y la del Dúo Dinámico. Tengo otra, anónima. Ahí todo es política. Me meto con Podemos. Es una desgracia para España y estoy empeñado en que salgan del Gobierno.

11.30 horas. Cogemos el coche y nos vamos a pasear a Hollywood Beach. Es nuestro momento para escuchar música. Lady Gaga, Adele, Keith Urban, Rihana, Eagles, Enia, Camila Cabello, Ariana Grande... Caminamos durante 45 minutos junto a una playa de arena blanca preciosa y vacía. Comemos en una terraza de la zona. Los restaurantes están cerrados. 18.00 horas. Las doce de la noche en España. La prensa de allí ya tiene listas las nuevas ediciones. Estoy suscrito a tres digitales.

Miercoles

12.15 horas. Cocino bastante. Durante el confinamiento inventé varios platos. Lentejas con almejas. Espectaculares. Algunos restaurantes de Madrid ya empiezan a servirlas por sugerencia mía. Manzana frita en gajos y sin pelar –Royal Gala, eso sí– para acompañar carne, salchichas, cerdo.... ¡Con la morcilla de Burgos está increíble! La cocina tiene mucho que ver con la música. La medida de los ingredientes equivale al control de la orquesta y los sabores y especies, a los timbres.

17.00 horas. Tengo un estudio de grabación digital en casa pero no lo piso. Faltan estímulos. La música ha desaparecido con la pandemia. El otro día lo hablaba con Julio (Iglesias). Está en Bahamas y su familia aquí. Los chicos van y vienen, y no quiere correr riesgos. También está triste. Tenía una gira de verano por España preciosa. La de despedida, decía. Yo no creo que lo deje jamás.

Jueves

11.30 horas. Vamos al Miami Shore, un club de golf que tenemos a un kilómetro de casa. A esta hora hay poca gente. Hace 33 grados pero con brisa. Mi mejor golpe son los 100 metros. A Shura se le da muy bien el 'patting'. 15.30 horas. Recibo un 'whatsapp' de un rey con la cara de Iglesias. Los españoles no podemos ser republicanos. Nos lo tomamos todos a coña. Me lo envía Manolo (De la Calva). Está fantástico, como una rosa.

21.00 horas. Nos vemos tres capítulos seguidos de 'Halt and catch fire'. Es la historia del inicio de las ordenadores, las 'start ups' en aquellos garages, la competencia entre ellas... Una serie fabulosa. 23.45 horas. Escucho las noticias antes de dormir. Doy muchas vueltas en la cama. Ya no duermo como antes.

Viernes

12.30 horas. Preparo unos mejillones a la crema como en Normandía y en Bélgica que te mueres, y llamo a Danny Daniel –por el amor de una mujer (canta)–. Todos los sábados comemos con él, Manolo Díaz, un ejecutivo de Grammy, y sus esposas. 19.00 horas. Miramos la ruta que tenemos previsto hacer en septiembre por España. De Barcelona a Galicia por los Pirineos y toda la cornisa cantábrica. Ojalá podamos hacerlo...

23.30 horas. Vivir del pasado es una ruina. ¿La vejez? Somos jóvenes, amor (canta).