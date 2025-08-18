Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

La Costa Granadina estaba viviendo ayer domingo una tarde cualquiera de agosto, con las playas llenas con miles de bañistas y el mar como un ... plato, cuando de repente, cerca de las ocho de la tarde un reventón térmico, con unos cálidos vientos «huracanados» que se prolongaron durante unos quince minutos, según los testigos, sorprendió al litoral provocando situaciones de desconcierto, caos y un susto mayúsculo en las playas, que tuvieron que ser desalojadas.

El episodio estuvo acompañado de dos tornados y una manga marina, según confirmaron las empresas que prestan el servicio de socorrismo en las playas de Motril, que rescataron a numerosos bañistas y desalojaron a miles de personas en las playas en apenas veinte minutos. En esos momentos los servicios de socorrismo llegaron a verse desbordados. Sombrillas de playa volando, tablas de pádel surf que no podían volver a la orilla, padres corriendo a rescatar a sus hijos en el agua o embarcaciones con dificultades para alcanzar la Costa fueron algunas de las escenas que se vivían en unas playas que en apenas veinte minutos se quedaron desiertas. Los municipios costeros ordenaron a sus servicios de socorrismo e incluso a las policías locales desalojar las playas y el 112 recibió una decena de peticiones de auxilio de personas en apuros.

Los usuarios de tablas de paddle surf que no podían regresar debido a las fuertes ráfagas de viento, bañistas atrapados en una cala así como varios tripulantes de embarcaciones que no podían alcanzar la Costa fueron algunas de las incidencias que se vivieron en las distintas playas.

El dispositivo de búsqueda se mantuvo hasta la madrugada del lunes. Salvamento Maritimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como algunos particulares, rescataron al menos a siete personas que se encontraban a la deriva, según informa IDEAL

Las rachas huracanadas azotaron sin piedad el litoral de la Costa Tropical acompañadas de tornados y mangas mar, según algunos testigos que se vieron sorprendidos por el repentino y radical cambio del tiempo.

«Hacía mucha calor y de repente se levantó un viento cálido que quemaba la piel, que no era normal y empezó a volar todo», explicó el alcalde de la ELA de Carchuna-Calahonda, que a las ocho y media de la tarde seguía recogiendo los contenedores que volaron, literalmente, por todo el pueblo.

Los daños económicos por los destrozos materiales van a ser cuantiosos, según la alcaldesade Motril, Luisa María García Chamorro, que recomendó a la población, a través de las redes sociales que no saliera a la calle, al igual que el regidor de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. «La Costa ha sufrido una tormenta seca o reventó térmico que llega con altas temperaturas, fuertes vientos y ambiente muy tormentoso por lo que es necesaria mucha precaución, protegerse de zonas abiertas y de arena y no salir a la calle mientras dure», advertía Ruiz Joya durante el episodio.

«Ha sido un gran susto pero, por fortuna, no hay daños personales. En la urbanización Mar de Fabiola, en Playa Granada, ha volado una piscina de un edificio en obras hasta el campo de golf», señala la alcaldesa, impactada por un fenómeno al que aún no sabía poner nombre y apellido exacto. «Parece que es un reventón térmico que se produce cuando una capa de aire desciende, se caliente y produce fuertes vientos. La primera valoración es que hay muchos árboles y ramas caídas pero afortunadamente no tenemos que lamentar daños humanos», apuntó.

Uno de los grandes sustos grandes de la tarde se lo llevaron en Torrenueva donde el viento sorpendió a dos menores en una tabla de pádel surf, provocando el pánico de su familia. Por fortuna, según confirmó el alcalde Plácido Lara, pudieron ser rescatados.

«Fueron dos mini tornados y una manga marina, según nos ha dicho el jefe de Salvamento Marítimo, ha sido muy sorprendente porque el mar estaba espectacular. A Torrenueva ha entrado por el ferial, levantando carpas y provocando daños y luego ha seguido para Carchuna», relató Lara.