Ricky Rubio, sobre la muerte de su madre: «Culpé a todo; pasé por la depresión»

Ricky Rubio ha publicado una desgarradora carta abierta en la que relata cómo vivió el fallecimiento de su madre, tras superar un cáncer de pulmón en 2012 que volvió a aparecer tiempo más tarde.

El jugador de los Phoenix Suns, equipo por el que fichó este verano, es uno de los deportistas españoles más reconocidos en el panorama internacional, aunque el catalán explica que cuando murió su madre llegó a culpar al baloncesto por su tristeza. «Estaba enojado. Culpé a muchas cosas. Culpé al baloncesto. Culpaba a las personas a mi alrededor por cómo me sentía. Le eché la culpa a todo. Pasé por la depresión«, añade.

En la carta publicada por 'The Players Tribune', Ricky Rubio detalla el momento en el que el doctor le comunicó a él y a sus padres que su madre volvía a padecer cáncer. «Estábamos de vuelta en un hospital. Entró el médico y, antes de decir nada, lo supimos. Solo lo supimos. Lo podías ver en su cara. Habíamos asistido a muchas de estas pruebas, a muchas de estas salas, a muchas de estas reuniones. En este punto, podríamos verlo en sus ojos. Era la misma mirada que tenía el médico en Barcelona en 2012 cuando diagnosticaron a mi madre por primera vez. Esta vez, el médico dijo que el cáncer había regresado y se estaba extendiendo rápidamente«, continúa.

«Esa noche, aprendí algo sobre mi departamento. Las paredes eran delgadas. Escuché a mis padres llorar toda la noche. Apenas podían dormir. Yo tampoco pude. No sé cómo expresar cómo me sentía en palabras. Yo no. Me sentí tan impotente. Todo lo que quería hacer era hacer que mi madre se sintiera mejor. Y no sabía cómo. Estaba tan perdido. Al día siguiente no quería estar cerca de una cancha de baloncesto. Una parte de mí se rompió esa noche. Mi vida cambió para siempre. Esa es mi mamá Llegué a odiar ese departamento«, detalla Ricky Rubio.

El jugador se comprometió con su madre a apoyar a otras personas que padeciesen cáncer y así lo hizo. «Todo sucede por una razón. Me reuní con Ryan Smith, el CEO de Qualtrics, la compañía que había ayudado a poner el parche en nuestras camisetas, y le pregunté sobre diferentes fundamentos y cómo haría para crear el mío. Eso fue sólo el principio. Ese año, papá y yo visitamos algunos hospitales diferentes en Utah, incluido el Huntsman Cancer Institute. Conocimos a muchos niños, vi tantas sonrisas. Creo que hizo más para mí y papá que para esos niños. Salimos ese día y en el camino a casa, papá dijo lo que ambos estábamos pensando«.

«Un año después, comencé mi fundación. La Fundación Ricky Rubio. En honor a mi madre. Quería crear una base donde todos sientan que es su base. Quería aprovechar mi plataforma como jugador de la NBA para atraer sonrisas y también recaudar dinero para causas sociales. No voy a mentir aquí, las sonrisas de los niños en los hospitales realmente me mantienen en marcha. Así es como me realizo. Sé que eso es lo que mamá hubiera querido. Ella está ahí conmigo«, añade.

«Hoy no tengo 21 años, como cuando llegué a Minnesota. En aquel entonces, cuando mi madre todavía estaba viva, hice una lista en mi cabeza de lo que quería lograr como jugador. Uno de ellos fue utilizar mi influencia y plataforma para ayudar a las personas que lo necesitan. Así que pude tachar eso de la lista. Todavía tengo algunas cosas que no he tachado de la lista. Una de ellas es: «Gana un campeonato de la NBA», recuerda Ricky Rubio.

Todavía estoy trabajando en ello. Estoy en Phoenix ahora. Otra ciudad nueva, otro apartamento nuevo y más desafíos nuevos. Tenemos un buen equipo joven que tiene un gran potencial. Todas las cosas grandiosas toman algo de tiempo. Vamos a llegar ahi. Así que déjame contactarte sobre eso. Otra cosa en la lista es: «Gana una Copa Mundial con mi equipo nacional de familia«. Y este verano nuestro equipo nacional ganó la Copa del Mundo FIBA ​​en China. Realmente desearía que mi mamá lo hubiera visto. Fue increíble ver la forma en que el baloncesto toca la vida allí. Crecí idolatrando el baloncesto español, y ser parte de otro capítulo del éxito de nuestro país fue realmente especial para mí. Fui nombrado MVP, y cuando Kobe presentó el premio, 11 años después de los Juegos Olímpicos de 2008, sentí que estaba cerrando un círculo. El baloncesto es muy importante para mí. Pero sé que puedo tener un impacto en este mundo de muchas otras maneras. Sé que puedo ser muchas otras cosas. Y, por supuesto, uno de ellos sigue siendo el hijo de una mamá«, sentenca.

«Todos los días, trato de hacer algo para hacerla sentir orgullosa. Eso es lo que ella merece. Somos un equipo. Nos tengo para siempre. Te quiero, mamá«, finaliza el jugador.