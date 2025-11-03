Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

«Nos han expoliado parte de nuestro patrimonio cultural», comenta Alfonso Suárez Pecero, profesor de Geografía e Historia en el IES Cristo del Rosario de Zafra y natural de Fuente del Maestre. Cuenta a HOY que se trata de una Virgen esculpida en caliza marmórea sobre una peana en la que aparece labrado el escudo de los Bolaños Calderón. Fue una familia hidalga que luego llegó al marquesado de Lorenzana. Los que se encargaron en su día se encargaron de costear unas obras de ampliación de esta ermita que forma parte del conjunto de bienes muebles que hacen que Fuente del Maestre sea Bien de Interés Cultural desde 1998.

La imagen de la Virgen del Buen Suceso, de unos 70 centímetros, estaba en una peana unida por argamasa a un pequeño altar. A unos seis metros de altura sobre la puerta principal de la ermita. «Alguien se la ha llevado y puede que acabe en el mercado negro. Nos han robado, y me pregunto si las instituciones van a informarnos de cómo están actuando», se pregunta Suárez Pecero.

El robo debió de producirse de madrugada porque para su extracción se ha tenido utilizar una escalera, sospechan los vecinos, en una zona habitada, muy cerca del centro urbano de la localidad.

Ampliar Hornacina ya sin imagen. R. H.

La hornacina se encuentra a altura apreciable, unos seis metros, en el exterior de la entrada de la ermita. También los ladrones han debido utilizar martillo y cincel para arrancar de cuajo la escultura y la peana en la que estaba, fijada a un pequeño muro o altar con argamasa.

Los agentes del grupo Roca de la Guardia Civil «están haciendo las investigaciones oportunas. Esperamos que se pueda encontrar y reponer en su lugar, y que los responsables asuman las consecuencias penales por el robo», aparece escrito en el perfil de Facebook de la parroquia de Fuente del Maestre.

«Si alguien puede dar alguna información sobre el hecho que pueda ayudar a la investigación estaríamos agradecidos», se reclama desde la iglesia local.