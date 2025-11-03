El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Escultura robada de la Virgen del Buen Suceso, en Fuente del Maestre. R. H.

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

De unos 70 centímetros, estaba fuera de la ermita de Fuente del Maestre sobre una hornacina; los ladrones han usado martillo y cincel para llevársela

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

