Coronavirus en Asturias | «Una sábana son 126 mascarillas» Toñi Rodríguez, Asunción Novo y Carmen Valdés. / PABLO LORENZANA Un grupo de ochenta personas creado por Asunción Novo, de Lugones, ya ha logrado fabricar cuatrocientas en cuatro días R. A. oviedo. Jueves, 26 marzo 2020, 01:56

Cuatrocientas mascarillas. Es la cifra de producción que ha logrado en cuatro días el grupo del que ya forman parte ochenta personas impulsado por Asunción Novo, una emprendedora de Lugones que montó el año pasado una tienda llamada Joya's Gift Shop y que, como muchas otras, se vio obligada hace dos semanas a echar la persiana por culpa de la crisis sanitaria.

Tras varios días en casa, el pasado miércoles se puso en acción. Llamó a su amiga Carmen Valdés, 'Mamen', y creó 'Porque cada vida cuenta', a través de Whatsapp, para confeccionar las mascarillas.

El proceso comienza con la recogida de telas. Tienen que estar formadas íntegramente por algodón. Las ideales son las sábanas antiguas, que algunas recuperan del desván. José Manuel Vigil, del taller de platería Oviedo Titanio Vip, les busca contactos de posibles interesados. También ha aportado su grano de arena Toñi Rodríguez, de la tienda Guly de la calle Cabo Noval. Y uno de los puntos de recogida se encuentra en la avenida Conde Santa Bárbara número 3 de Lugones.

Una vez tienen el material, lo llevan a esterilizar a Lavastur y lo reparten entre las encargadas de cortarlas y coserlas. «Intentamos que sea la misma persona, porque así nos ahorramos un proceso de lavado y las hacemos con la máxima cautela. Los colaboradores llevan guantes y mascarillas y luego se vuelven a lavar», explica Novo. Cuenta que en la semana que lleva de trabajo ya se han unido unas ochenta personas al proyecto. «Están hasta los miembros de Llaneras sin fronteras», agradece.

De una sola sábana hacen 126 mascarillas. Las han repartido entre los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional y las residencias de ancianos de Noreña y Avilés.

«Nosotros hacemos este proceso gratis. No cobramos a nadie y atendemos las peticiones de la gente. También hemos dado mascarillas a la Policía Local por si ve a algún trabajador que no la tiene», cuenta Novo, que estos días no para de trabajar en este proyecto solidario. Y así seguirán, hasta que se recobre la normalidad y pueda volver a abrir su tienda.