La migraña es una de las enfermedades más infradiagnosticadas del país. SUR

Migraña crónica, la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años

Es una patología infradiagnosticada al subestimarse los síntomas o diagnosticarse de forma errónea con un gran coste socioeconómico por las bajas laborales

José Antonio Sau

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:00

La migraña es un tipo de cefalea o dolor de cabeza primario, no provocado por otros trastornos como golpes, tumores, ictus, de fisiopatología compleja y ... un fuerte componente genético, explica el doctor José Antonio Reyes, neurólogo del Hospital Vithas Xanit Internacional. Existen varios tipos, aunque hay dos principales: la episódica, es decir, si hay menos de 15 días de dolor al mes o la crónica, si hay 15 o más. Las estimaciones de expertos y sociedades médicas apuntan a que son más de cinco millones en España las personas afectadas y, en torno a un millón en todo el país las que arrastran el tipo crónico, con un porcentaje muy superior de mujeres. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años y es una forma de dolor de cabeza grave e incapacitante.

