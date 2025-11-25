El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Félix Morquecho

Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe

Tilda al principio de ordinalidad para la financiación de las CCAA como el «mayor error de la democracia»

EP

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que su Gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios para frenar la proliferación de la gripe en 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas» ante el brote ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Durante su intervención en el 'Congreso España 360' de 'Prensa Ibérica', el presidente aragonés ha desvelado que su administración va a iniciar el proceso para instaurar la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales para evitar contagios, insistiendo en que es un problema serio.

«Hay mucha gente que piensa que la gripe puede significarle una semana en la cama, pero la realidad es que la gripe cada año en España mata a miles y miles de personas, no solamente satura a la existencia de nuestros hospitales», ha alertado Azcón.

De esta forma, el presidente ha añadido que se va a realizar una campaña de concienciación desde el Gobierno autonómico, para la que ha pedido públicamente «la colaboración de los medios de comunicación para concienciar a la población» en la enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    Â«Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermanaÂ»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe

Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe