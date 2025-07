La automedicación no deja de crecer en España y ya la practican cuatro de cada diez personas

España siempre ha tenido unos niveles de automedicación elevados, pero en los últimos años este mal hábito se está extendiendo y adquiriendo unas proporciones que ... los profesionales de la salud consideran preocupantes por ser una evidente fuente de riesgos para la población. Uno de los últimos estudios en corroborar esta negativa tendencia es el barómetro sobre Salud y Vida con el que la aseguradora Aegon testa cada año el estado sanitario, los hábitos y los cuidados de los españoles.

El barómetro indica que prácticamente cuatro de cada diez ciudadanos, el 38,6%, toma con frecuencia preparados para la salud (medicamentos, productos homeopáticos o remedios naturales) por su cuenta y riesgo, sin consultar al médico de familia o al farmacéutico y sin su autorización ni control. Son casi cuatro puntos más que hace solo doce meses y es el cuarto año consecutivo en que esta peligrosa tendencia social aumenta.

Se trata de un hábito con claros riesgos para la salud y que eleva la resistencia a los antibióticos

Los autores del estudio creen que a este fuerte crecimiento colabora el cada vez más fácil acceso a la información de salud a través de internet, la falta de tiempo para acudir al médico y el hecho de que la mayoría no sea consciente de los riesgos, como pueden ser los efectos adversos de un medicamento inapropiado o el aumento de la resistencia a los antibióticos por su toma innecesaria, lo que es uno de los mayores problemas actuales para la salud.

Los productos más ingeridos sin control profesional son los fármacos (un hábito que declara el 20% de los consultados), con otro 14% que se autoadministra soluciones homeopáticas o de medicina natural, y un 5% que usa indistintamente y bajo su único criterio las tres familias.

El perfil de quienes se automedican con regularidad es heterogéneo, pero tiene algunos rasgos bastante definidos. En lo tocante al sexo, las mujeres son claramente en las que más arraigado está este hábito pernicioso, pues lo practica un 42,5%, ocho puntos más que la media masculina. En lo referente a la división generacional, son los jóvenes, los chicos de 18 a 25 años, los que con mucha diferencia más ignoran la tutela profesional a la hora de medicarse. Lo hace por su cuenta y riesgo más de la mitad (52%).

También tienen tasas elevadas de automedicación los españoles sin hijos y quienes han perdido el trabajo. Por territorios, las mayores tasas de automedicación se dan en el País Vasco, Navarra y Castilla-La Mancha y los menos proclives a puentear al médico son los de Aragón, Castilla y León y Asturias.

Buena parte, sobre todo los hombres, justifica su actitud poco científica en que piensan que las dolencias que combaten no son graves o que lo único que hacen es repetir soluciones médicas ya testadas en el pasado. Un rasgo reiterado entre muchos de ellos es que tienen una peor impresión sobre su propio estado salud, tanto físico como emocional, y una menor satisfacción con su vida que quienes no toman productos que no les haya recetado el médico o el experto sanitario.

Comportamientos de riesgo

Cuando se les pregunta qué clase de problemas tratan de solucionar con la automedicación, la gran mayoría, dos de cada tres, aluden a la necesidad de aliviar síntomas y dolores ocasionales o terminar con enfermedades leves o puntuales, que es el argumento de casi otro 60%.

Sin embargo, entre tanto ciudadano que se justifica por actuar ante males que considera menores, emergen algunas confesiones de automedicación frecuente que los expertos consideran más alarmantes. Hasta uno de cada cinco de quienes toman fármacos o preparados sin tutela profesional lo hace para tratar de paliar síntomas de origen psicológico y uno de cada ocho ignora también al médico para aliviar enfermedades crónicas o que sufren de manera recurrente. Si esta actitud ya resulta preocupante, lo es aún más si se tiene en cuenta que quienes más se automedican ante ambos problemas de salud no menores son los españoles más jóvenes.