El aviso de Sanidad al detectar fallos en ciertas bombas de insulina

S. V. Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

Si usted usa una bomba de insulina para tratar la diabetes preste atención al aviso que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Ha sido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) quien ha emitido un comunicado altertando de que se han detectado ciertos fallos y deficiencias en bombas de insulina.

Los aparatos afectados, tras la notificación de Tandem Diabetes Care, Inc. (EEUU) son las t: slim X2. Una bomba de insulina es un pequeño dispositivo electrónico que suministra insulina de acción rápida a través de un catéter insertado bajo la piel (generalmente en el abdomen, brazo o muslo). Se lleva adherida al cuerpo (como un beeper o mediante un parche) o en el bolsillo. Las t: slim X2 incorporan un altavoz que emite alarmas acústicas y cuyo funcionamiento es monitorizado automáticamente por el software del dispositivo.

Cuando las mediciones de la corriente que pasa a través del altavoz durante su uso se sitúan fuera del rango esperado, se activa una alarma de mal funcionamiento ('Código de fallo 16'). En ese momento, la administración de insulina se detiene, la bomba deja de funcionar y se interrumpe la comunicación con el dispositivo de monitorización continua de glucosa.

La interrupción tanto de la administración de insulina, como de los valores estimados de glucosa y de las tendencias de la monitorización continua de glucosa podría provocar un episodio de hiperglucemia, que en los casos más graves podría requerir hospitalización o atención médica urgente.

Según explican desde la AEMPS, «para reducir este riesgo, Tandem Diabetes Care lanzará una actualización de software destinada a mejorar la detección temprana de fallos en el altavoz e incorporar alertas de vibración persistentes como medida de seguridad adicional».

En el caso de España, las bombas de insulina t: slim X2, fabricadas por Tandem Diabetes Care, han sido distribuidas en nuestro país por Novalab – Air Liquide Healthcare España S.L. La empresa está comunicando a cada centro sanitario los números de serie afectados y enviando una nota de aviso dirigida a profesionales sanitarios y otra dirigida a los pacientes para informarles del problema detectado y de las medidas a seguir.

¿Cómo actuar en el caso de que tenga una?

Si es un paciente diabético que utiliza el dispositivo t: slim X2 debe seguir los siguientes pasos que aconseja el Ministerio de Sanidad.

1. En primer lugar acceda a la página web de la empresa distribuidora y compruebe si el número de serie de su bomba está afectado.

2. Si no ha experimentado el fallo 'Código de fallo 16', continúe usando su bomba con normalidad, pero tomando las precauciones necesarias, ya que este fallo podría ocurrir en cualquier momento.

3. Si está utilizando un sensor Dexcom, use la aplicación móvil Dexcom como medio secundario de alertas y alarmas de la monitorización continua de glucosa.

4. Si experimenta la alarma de fallo 'Código de fallo 16', siga los siguientes pasos:

- Presione de inmediato 'silenciar alarma'.

- Póngase en contacto con el servicio técnico de Novalab para notificar el fallo.

Cambie a su método alternativo de administración de insulina según las indicaciones de su médico.

- Controle de forma regular su nivel de azúcar en sangre para asegurarse de que no presente lecturas inesperadamente altas o bajas.

- Mantenga preparado un método alternativo para la administración de insulina conforme a las indicaciones de su profesional sanitario.