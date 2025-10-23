El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un paciente parapléjico en un hospital Ivan Arlandis

El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

Un fallo médico con el tratamiento de rehabilitación empeoró su estado y en una operación posterior detienen la cirugía al darse cuenta del problema

José Molins

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:28

Comenta

Era un adolescente valenciano normal, deportista y con una vida muy activa. Un día, en una ruta en bicicleta de las que tanto le gustaban, ... tuvo una grave caída y necesitó una operación urgente, ya que sufrió un hematoma epidural (acumulación de sangre entre las vértebras) y dos fracturas dorsales. Pero el calvario llegó después, con una rehabilitación que no resultó adecuada y una tardanza excesiva para operarlo. Una negligencia médica que empeoró mucho su situación y que derivó en el diagnóstico fatal. Cuando al fin llegó esa operación, tuvieron que detenerla al confirmar el peor pronóstico. Se había quedado parapléjico. Condenado de por vida a una silla de ruedas y a ser dependiente total.

