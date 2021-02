España abandona tras dos meses el 'riesgo extremo' al bajar de 250 casos El número de contagiados se desploma hasta los 7.461, la cifra más baja desde finales de agosto Un agente ofrece gel hidroalcohólico a un hombre a su llegada al mercadillo de Alcalá de Henares (Madrid) / EFE | Vídeo: Atlas MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 23 febrero 2021, 22:55

La última vez que España en su conjunto estuvo fuera de la zona epidemiológica de 'riesgo extremo' fue el martes 22 de diciembre. Ese día, el de la lotería, la incidencia acumulada (IA) nacional, en crecimiento constante desde hacía dos semanas, se situó en 236 casos cada 100.000 habitantes. Desde entonces y hasta este martes, durante esos 63 días, España, azotada por el efecto Navidad y las nuevas cepas, ha vivido con cifras de incidencia muy por encima de los estándares asumibles según los expertos médicos, hasta el punto de que el miércoles 27 de enero el país rozó los 900 casos.

Pero hoy, por fin, la IA bajó de los 250 que marcan el listón de esa zona de altísimo peligro. Fueron 235,84 casos, lo que sitúa al país en zona de 'riesgo alto', pero todavía muy lejos del ideal de 50 positivos cada 100.000 habitantes en el que Sanidad sitúa el límite para poder 'convivir' con el virus. Un horizonte que no parece fácil, sobre todo porque en varias comunidades han aparecido en los últimos días signos de que la caída de la transmisión de la covid parece comenzar a desacelerarse, cuando no a estancarse, tal y como avisaron hoy mismo desde los gobiernos de Cataluña o el País Vasco.

Pero lo cierto es que solo Canarias entre los 19 territorios vio como aumentó este martes su incidencia acumulada. Así las cosas, todavía más de la mitad de la población de España vive en alguno de los ocho territorios que siguen técnicamente en situación 'extrema' con una incidencia superior a los 250 casos. Se trata de Melilla con 434,75; Madrid con 362, 53; Ceuta con 331, 46; País Vasco con 287, 67; Aragón con 271, 05; Andalucía con 261, 12; Castilla y León con 252,10; y Asturias con 250,98.

Sin embargo, y a pesar de las dudas de hasta donde llegará esta bajada, lo cierto es que la caída de la incidencia acumulada no fue la única buena noticia de este martes. El número de contagios volvió a situarse por debajo de los 10 millares, algo que no aparecía en las tablas de Sanidad desde hacía 75 días. Pero lo mejor es que el volumen de infecciones diarias sufrió un desplome sin paragón desde que comenzó la pandemia hace ya más de un año. Fueron 7.461 nuevos positivos, una cifra que no se veía en las estadísticas oficiales desde el 26 de agosto del año pasado cuando España todavía vivía en la utopía de que las restricciones de la 'nueva normalidad' podrían evitar nuevas olas como la de la primavera de 2020 y el país se movía en el entorno de los 7.296 infectados diarios y una incidencia la mitad de la actual.

En solo una semana, los casos han bajado un 26% con respecto a los 10.057 positivos que se comunicaron el pasado martes 16 de febrero. El pasado 21 de enero, la tercera ola tocó su techo con 44.357 positivos. Este martes, poco más de un mes después, el volumen de infectados interdiario se redujo a la sexta parte.

Menos presión

Pero no todo fue positivo. Aunque hubo descensos notables en algunos indicadores, otros índices que adelantan tendencias, alertaron hoy de que la caída podría estar ralentizándose y que incluso podría frenarse. Es el caso del porcentaje de positividad de pruebas, que en 24 horas apenas sí bajó una décima (del 7,69% de los test al 7,59%).

Aun así las bajadas de los contagios, al menos por el momento, están dando un merecido respiro al sistema asistencial, que este martes bajó de los 15.000 ingresados por covid (exactamente fueron 14.169) por primera vez desde el 8 de enero, antes de que el tsunami de contagios de las vacaciones navideñas inundara los hospitales.

Cayó también algo menos de un punto con respecto al lunes el porcentaje de ocupación de camas UCI por parte de pacientes con el covid, que se situó en el 31,04%. Y también disminuyó el de camas hospitalarias generales, que pasó en 24 horas del 33,02% al 31,04%.

Donde todavía la presión de los contagios provocados por el 'efecto Navidad' sigue siendo demasiado altas es las morgues. Este martes el ministerio de Sanidad sumó a sus estadísticas 443 nuevos fallecidos, elevando el número total de víctimas mortales de la pandemia a 68.079.