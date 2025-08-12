El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nutrición que funciona

Laura Pire, nutricionista: «No comer cuando se tiene fiebre tiene un resultado devastador para la masa muscular»

La nutricionista Laura Pire habla de los catarros del verano y la falta de apetito que implican

Laura Pire

Martes, 12 de agosto 2025, 19:29

¿Verdad que todos nos hemos pillado un increíble catarro de verano? Aires acondicionados, vermuts toreros de piscina con bañadores mojados durante horas, corrientes refrescantes…Las formas de enfriarnos son múltiples y es muy sencillo pasarnos. Hablo de catarro a cualquier contagio, resfriado, gripe, no nos vamos a poner técnicos. El resultado a nivel de masa muscular, que es de lo que quiero hablaros hoy, es el mismo.

La fiebre quita el hambre a muchas personas y desde que se han estudiado los efectos del covid a nivel nutricional, que han sido muy esclarecedores por cierto, hemos llegado a una importante conclusión y es que no comer cuando se tiene fiebre tiene un resultado devastador para la masa muscular. Y es tan sencillo como decidir comer o no comer.

Es que no me apetece, decimos. Ya, pues haz un esfuerzo porque tiene un beneficio muy importante.

En consulta con las máquinas de impedancia para medir la composición corporal y cuando tengo datos anteriores de la persona, es muy sencillo ver las diferencias de masa muscular después de un evento de este tipo. Así de claro es. Tomémoslo en serio que merece la pena prevenir, que recuperar el músculo lleva mucho trabajo y a veces no se consigue volver al punto anterior

