El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una adolescente con trastorno alimentario participa en un taller de terapia. N. GARCÍA

Los expertos alertan del aumento de los trastornos alimentarios entre niños

El hospital español de referencia en estas patologías ha detectado un 22% más de ingresos de menores de 12 años con anorexia o bulimia

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Los trastornos de conducta alimentaria entre los jóvenes españoles no han dejado de subir en los últimos años, especialmente desde el 'shock' emocional que supuso ... la pandemia, pero ahora los expertos alertan de que no solo hay más casos, y en su mayoría de más gravedad, sino que, además, se registran cada vez a una menor edad, con un elevado número entre niños y preadolescentes. En vísperas del día internacional de lucha contra esta clase de trastornos (este domingo), los especialistas hacen un llamamiento a responsables sanitarios y familias para reforzar la prevención y la detección precoz, porque una intervención temprana es clave para evitar el agravamiento y la cronificación del problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  2. 2 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  6. 6 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  7. 7 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  8. 8

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los expertos alertan del aumento de los trastornos alimentarios entre niños

Los expertos alertan del aumento de los trastornos alimentarios entre niños