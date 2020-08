Los contagios en España ascienden a 3.172 en 24 horas AFP Galicia prohíbe desde este jueves fumar en terrazas o en la calle si no hay distancia de seguridad DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 12 agosto 2020, 23:10

La comarca lucense de A Mariña se convirtió en uno de los primeros grandes rebrotes en España junto al de Lleida. Quedó «en vías de resolución», como explicó este miércoles el presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, gracias a un aislamiento perimetral de la comarca. Aunque en el resto de Galicia -como pasó en todo el país- los rebrotes fueron apareciendo de forma constante. Ahora, la gran preocupación de la Xunta es el foco en A Coruña, aunque «por el momento» se descarta reducir la movilidad de la población. En cambio, Feijóo anunció otra medida de calado: la prohibición de fumar en la calle o en aquellos espacios públicos, como las terrazas, si no se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Fue el comité de expertos que asesora a la Xunta sobre cómo abordar la pandemia el que presentó la idea al presidente gallego. Una sugerencia unánime. «Fumar sin limitación en una terraza con personas próximas es un riesgo alto de infección», explicó Feijóo, quien remarcó que la medida entraba en vigor esta medianoche (del jueves) una vez publicada en su boletín regional (el Diario Oficial de Galicia).

La prohibición del tabaco como herramienta para luchar contra la expansión del coronavirus es una resolución reclamada por varias sociedades científicas desde el comienzo de la desescalada. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) reclamó esta disposición ya que el fumador está constantemente tocándose la boca y la nariz con la mano, lo que facilita la entrada del virus en el aparato respiratorio, y produce una mayor exhalación de las llamadas gotitas de Flügge. Estas partículas respiratorias, invisibles al ojo humano, son expelidas al hablar, estornudar, toser o respirar. Pueden permanecer, según la Separ, 30 minutos en el aire en suspensión y alcanzar los dos metros de distancia.

La Sociedad Española de Epidemiología alertó que el consumo de tabaco en espacios exteriores «pone en riesgo tanto a fumadores como a no fumadores a infectarse de la covid-19». Incluso una veintena de sociedades médicas y asociaciones ciudadanos firmaron un manifiesto en el que reclamaban al Gobierno un real decreto de urgencia para prohibir el humo en la hostelería. «Si la población está obligada a llevar mascarilla al salir de casa, los fumadores no pueden estar exentos de cumplir con su parte en el esfuerzo colectivo», argumentaba Raquel Fernández, presidenta de la asociación No Fumadores, impulsora del documento.

Sin datos de Madrid

Otras comunidades también están estudiando medidas más restrictivas, como Baleares, que tiene 26 brotes activos en las islas; o Cataluña, que pretende realizar nuevos cribados masivos el fin de semana. Después de los llevados a cabo en Granollers, Sabadell, Terrassa, Ripollet, Torregrossa, Santa Coloma de Gramenet o Vilafranca del Penedès, la Consejería de Salud repetirá esta medida en dos barrios de la capital barcelonesa: Torre Baró y Besòs. El objetivo es «perseguir» al virus, según la consejera Alba Vergés, en estas zonas más afectadas.

En cuanto a los datos de la epidemia en España, el Ministerio de Sanidad señaló que la cifra de contagiados llegó este miércoles a los 329.784, que son 3.172 más que en la jornada anterior. Una cifra muy similar a la de los últimos días, aunque con dos características: la Comunidad de Madrid no comunicó sus datos por problemas técnicos y el País Vasco informó de 268 casos después de depurar sus datos.

La incidencia acumulada en estos últimos catorce días sigue aumentando -96,82 casos por cada 100.000 habitantes, 45.532 nuevos pacientes- y aumentan las hospitalizaciones en la última semana: 864, 59 más que ayer. También hay cuatro personas más en la UCI que el martes (49) y en la última semana, fallecieron 65 personas por esta pandemia.