El Gobierno no descarta otro estado de alarma El ministro Alberto Garzón señala que la primera opción es la coordinación con las comunidades autónomas

Efe Sábado, 22 de agosto 2020, 16:09

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este sábado que «la opción» del Gobierno es apostar por la coordinación con las comunidades autónomas para que hagan frente a la pandemia «dentro de sus competencias», en lugar de decretar de nuevo el estado de alarma, que, no obstante, no se descarta. «(El estado de alarma) no es nuestra opción. Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo», ha afirmado Garzón en Radio Nacional de España (RNE) al ser preguntado por si el Gobierno se plantea decretar en los próximos días un nuevo estado de alarma ante el repunte de los contagios.

No obstante, Garzón ha precisado que «desde el primer momento» el Ejecutivo sostuvo que no descartaba volver a declarar el estado de alarma si era necesario. Además, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU ha acusado a la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) de estar utilizando la pandemia para «atacar y desgastar al Gobierno».

«Pero el resto de comunidades autónomas, independientemente del color político, están manteniendo una decencia muy alta, un esfuerzo y una dedicación enormes para combatir un virus que no discrimina entre colores políticos», ha considerado. Ha añadido el ministro que la pandemia se combate ahora «con todos los instrumentos que tienen las comunidades autónomas y con la coordinación del Ministerio».