Illa: «No tenemos constancia de que la nueva cepa esté en España»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que la vacuna contra el coronavirus «es efectiva también con la nueva cepa detectada en el Reino Unido», más contagiosa y que ha provocado el aislamiento por avión de las islas británicas. «España es el segundo país de la Unión Europea que secuencia más cepas después del Reino Unido y el quinto o sexto del mundo. Hemos secuenciado entre 4.000 y 5.000, pero no la que ha detectado ahora el Reino Unido. No tenemos constancia de que la nueva cepa haya llegado, aunque eso no quiere decir que no esté [en España]», ha indicado.

En declaraciones a RAC1, el ministro ha hablado sobre la inmunidad de las nuevas vacunas, en el día en que la Agencia Europea del Medicamento analizará la inmunización de la farmacéutica Pfizer. «Los expertos en vacunación nos dicen que normalmente las vacunas de este tipo tienen inmunidades largas. Podría pasar que sea necesaria una dosis adicional en 2022, pero lo más probable es que no haya que vacunarse cada año».

«Si todo va como debería ir, calculamos que para el mes de junio podríamos tener 20 millones de inmunizaciones y en verano estaríamos cerca de haber vacunado al 70% de la población. Así, habríamos dado un paso muy importante, pero también deberíamos tener en cuenta si necesitamos la dosis extra en 2022», ha reiterado el ministro.

Sobre las restricciones en Navidad, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad es partidario de «medidas drásticas, pero quirúrgicas, sin generalizar». «No pensamos que en estos momentos haga falta un cierre total», ha aseverado.

Illa ha mostrado su «disgusto» por las imágenes del concierto de Raphael en Madrid, con miles de asistentes en el WiZink Center. «Es verdad que cumplía el aforo, pero cuando estamos pidiendo a la ciudadanía prudencia, se ha de estar muy alerta con hacer actos masivos», ha asegurado.