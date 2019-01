Investigadores españoles logran un embarazo con una técnica pionera contra la infertilidad Jesús González, Gloria Calderón y Nuno Costa-Borges con el equipo de Embryotools y de la Animal Facility Alliance del PCB-PRBB que participó en el ensayo. / Parc Científic de Barcelona El ensayo, realizado en Grecia, consiste en extraer el núcleo de un ovocito no fecundado de una paciente, tratarlo e introducirlo en el óvulo de una donante J. LUIS ALVAREZ Madrid Viernes, 18 enero 2019, 12:10

Un equipo de investigadores españoles y griegos ha conseguido el embarazo de una mujer que sufría de infertilidad gracias a la técnica pionera a nivel mundial de Transferencia de Huso Materno (MST, Maternal Spindle Transfer), un método que legalmente es imposible en España.

El embarazo se llevó a cabo dentro del ensayo clínico piloto con 24 pacientes en el que trabajan investigadores del centro español Embryotools –con sede en el Parc Científic de Barcelona (PCB) de la Universidad de la Ciudad Condal– y del Institute of Life de Atenas. El éxito se ha conseguido con una mujer griega de 32 años que presentaba una baja respuesta ovárica. La futura madre, que está embarazada de 27 semanas, había sufrido dos intervenciones derivadas por una endometriosis y que se había sometido a cuatro ciclos de fecundación in vitro sin lograr ningún embarazo.

Según explican desde Embryotools, la técnica MST es una de las terapias de reemplazo mitocondrial para la prevención de enfermedades que afectan a las mitocondrias, los orgánulos celulares que se encuentran en el citoplasma de la célula y que se encargan de suministrar energía a ésta. La técnica consiste en extraer el huso meiótico (núcleo) de un ovocito no fecundado de una paciente portadora de mutaciones en el ADN mitocondrial, e introducirlo en el óvulo de una donante con mitocondrias sanas, del cual previamente se ha extraído su núcleo original. Finalmente, el ovocito resultante es fecundado con el esperma de la pareja.

Actualmente, con los ovocitos 'reconstruidos' mediante MST, los investigadores ya han logrado obtener ocho embriones de otras tantas parejas, aunque todavía no han sido transferidos a las pacientes a la espera de controlar en detalle la evolución del primer embarazo conseguido. «La transferencia de huso materno es una técnica experimental en periodo de validación. Con todo, debemos ser prudentes. No se puede incorporar a la rutina de cualquier clínica de reproducción asistida de un día para otro. Requiere de una tecnología especial y de una extensa formación de los investigadores con una curva de aprendizaje larga», afirma la doctora Gloria Calderón, cofundadora y directora de Embryotools. Calderón también destaca la seguridad que ha mostrado esta técnica en todos los ensayos realizados hasta la fecha, en los que no se han registrado ninguna incidencia.

Más ADN de los padres

Por su parte, el doctor Nuno Costa-Borges, director científico y cofundador de Embryotools, destaca que una de las ventajas que aporta esta técnica, respecto a otras de reproducción asistida, como la donación convencional de óvulos, es que más del 99% del ADN del bebé concebido provendría de su madre y padre biológicos, pese a recurrir a un ovocito de una donante.

«Aunque se necesitan gametos de un hombre y de dos mujeres diferentes (la paciente y la donante), el ADN nuclear o genómico, responsable de la gran mayoría de las características fenotípicas del futuro bebé, provendría de la madre y el padre biológico, como en un proceso normal de fecundación. La donante aportaría únicamente el ADN mitocondrial, el cual codifica tan solo 37 genes y representa menos del 1% del ADN humano», detalla.

Imposible en España

Este importante logro científico no ha sido realizado en las instalaciones de Embryotools debido a las prohibiciones al respecto de legislación vigente en España. Tras trabajar varios años con los científicos del Institute of Life de Grecia, Embryotools les propuso llevar a cabo el ensayo clínico piloto en Grecia y recibió el preceptivo aval de las autoridades sanitarias del país heleno.

Fuentes del centro barcelones explicaron que los investigadores de Embryotools están abiertos a poder llevar a cabo un ensayo de estas características en España, pero el proyecto «no es factible de forma inmediata». La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida «no prohíbe específicamente esta técnica, pero establece en un anexo las prácticas autorizadas y prevé también un permiso especial para otras técnicas no contempladas. La transferencia de huso materno aún no está contemplada en la normativa. Así pues, el primer paso debería ser obtener el aval de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida».