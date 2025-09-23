El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid en Euskadi, el pasado 7 de octubre EP

Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Se administraría por la nariz, se puede adaptar en tres meses a nuevas variantes del virus y es más eficaz en personas mayores

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:01

Un equipo de investigadores españoles ha diseñado una vacuna de nueva generación contra la covid-19 que entre sus principales virtudes logra la inmunización total ... del paciente contra la infección por este coronavirus, ya que bloquea por completo al SARS-CoV-2 desde su llegada al cuerpo, con lo que impide que se replique y propague por el organismo.

