El hambre no manda, se educa

Con la cantidad de información sobre alimentación que nos llega, entiendo que identifiquemos un montón de aparentes incoherencias entre los consejos que nos proponen unos ... y otros especialistas. Como sucede con el refrán de los caminos que llevan Roma, lo mismo pasa con los distintos métodos alimenticios que buscan como objetivo una salud razonable. Pretendemos enseñar a nuestros pacientes una forma de comer que nos dé energía, una analítica correcta sin grandes perfecciones y, sobre todo, que no sea un lío total ponerla en práctica.

Ahora que oímos tanto sobre las dietas, el ayuno y todas estas cosas, en ocasiones parece que nos invitan a escuchar a nuestra hambre, para que nos dirija la vida y nos avise de a qué hora debemos comer y qué cosa comeremos. Se suele usar la palabra «necesito». Parece que necesito azúcar… Me pide el cuerpo dulce, jamón, algo salado… Lo que sea que se nos venga a la cabeza en ese momento porque nos han sugerido la posibilidad de que el organismo pida exactamente lo que necesitamos.

Adiós. El lío está armado. Cuando uno ya no tenia muy claro qué dieta seguir, qué compilación de enseñanzas dietéticas aplicar en este momento, nos dicen que el cuerpo es sabio y, si te pide un milhojas de merengue, dáselo que seguramente es por una buena razón. Pues no, seguir nuestro impulso con la excusa de la necesidad no es una buena idea.

Si lo que nos apetece es darnos un gusto, pues genial. Lo hacemos sin remordimiento y lo disfrutamos, pero el hambre también se educa. Pensemos en un niño de cinco años. No le damos de comer cuando él quiere, hay unos horarios, un orden y unas rutinas de aprendizaje, que son tan necesarias como descansar o jugar. Si los adultos ejerciéramos de nuestros propios entrenadores a este nivel, nos sorprenderíamos de cómo el hambre aparece a la hora adecuada y además nos apetecerían alimentos mucho más saludables. Es curioso. Probadlo y ya veréis que funciona.