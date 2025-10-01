El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. EFE

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Tendrán igual formato que los de las cajetillas de tabaco y mensajes como que la probabilidad de ser un jugador que pierde es del 75%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:13

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  8. 8 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar