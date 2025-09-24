Relaciones familiares en época de cambios: comunicación y límites
La psicóloga Lucía Feito da claves para lograr una convivencia más saludable cuando hay estrés o nuevas rutinas
Oviedo
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:43
Los cambios de rutina —como la vuelta al colegio y al trabajo, mudanzas, nuevos horarios o la llegada de un nuevo miembro a la familia— suelen generar tensión. En esos momentos, las relaciones familiares pueden verse afectadas: aparecen roces, discusiones y un aumento del estrés. Sin embargo, estos periodos también son una oportunidad para fortalecer los lazos si se gestionan de manera consciente.
Por qué los cambios afectan tanto a la convivencia
Nuestro cerebro necesita cierta previsibilidad para sentirse seguro. Cuando cambian los horarios o las dinámicas familiares, tanto adultos como niños experimentan incertidumbre. Esto puede traducirse en irritabilidad, cansancio, menor tolerancia a la frustración o retraimiento. Comprender que esta reacción es normal ayuda a no tomarla como algo personal.
La comunicación como pilar fundamental
En épocas de cambios, hablar más y mejor es clave.
-
Escuchar activamente. Dedicar unos minutos al día para preguntar cómo se siente cada miembro y validar sus emociones sin juzgar.
-
Mensajes claros y breves. Evitar reproches largos; es más efectivo explicar con calma qué necesitamos.
-
Reuniones familiares breves. Pueden servir para planificar tareas, horarios y anticipar posibles conflictos.
Una comunicación abierta no elimina las tensiones, pero sí reduce los malentendidos y refuerza el sentido de equipo.
Límites: estructura que sostiene
Los límites no son castigos, sino guías que dan seguridad. En épocas de cambios:
-
Mantener rutinas básicas (horarios de sueño, comidas, estudio) incluso si el resto varía.
-
Ser coherentes entre adultos. Cuando ambos progenitores transmiten las mismas normas, los niños se sienten más seguros.
-
Flexibilidad con explicación. Si se modifica una norma (por ejemplo, tiempos de pantalla), explicarlo y fijar juntos cuándo se volverá al límite habitual.
Los límites firmes y explicados previenen conflictos y proporcionan contención emocional.
Cuidar también el autocuidado
En familias con niños pequeños o adolescentes es frecuente que los adultos se olviden de sí mismos. Reservar momentos individuales para descansar, salir a caminar o hacer actividades placenteras ayuda a tener más paciencia y energía para acompañar a los demás.
Convertir los cambios en oportunidad
Los periodos de transición son inevitables, pero pueden convertirse en espacios de aprendizaje para todos: enseñar a los niños a adaptarse, fortalecer la comunicación y revisar normas familiares que quizá ya no funcionen. Con diálogo, coherencia y autocuidado, la familia puede salir reforzada y con una convivencia más saludable.
En resumen: en épocas de cambios, las familias necesitan más comunicación, límites claros y flexibilidad consciente. Estas herramientas no solo facilitan la adaptación sino que fortalecen los vínculos y el bienestar emocional de todos sus miembros.
