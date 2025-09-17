Lucía Feito, psicóloga: «Reconocer que la ruptura de pareja es un duelo es fundamental para atravesarlo de forma saludable»
La psicóloga Lucía Feito explica qué es normal sentir y qué no ante una ruptura sentimental y da una serie de recomendaciones para afrontar este proceso de forma sana
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:47
Cuando una relación termina no solo se pierde a una persona; se pierde un proyecto, una rutina, un lenguaje compartido y una parte de nuestra identidad. Por eso, aunque no haya fallecimiento, la ruptura de pareja es un duelo. Reconocerlo es fundamental para poder atravesarlo de forma saludable.
Qué es normal sentir después de una ruptura
Las emociones son intensas y variables. Lo más frecuente es sentir tristeza, enfado, vacío, nostalgia o incluso alivio. Es normal pasar de un estado a otro en el mismo día. También es habitual que aparezcan pensamientos recurrentes sobre la expareja, que se idealicen momentos vividos o que cueste concentrarse en el trabajo, dormir o comer con normalidad durante unas semanas.
Todo esto no significa que estés mal ni que no puedas con ello: significa que estás atravesando un proceso emocional legítimo.
Qué no es normal (y puede ser señal de pedir ayuda)
Aunque el dolor sea intenso, debería ir cediendo poco a poco con el tiempo. Conviene prestar atención y buscar apoyo profesional si:
-
Sientes que la vida no tiene sentido o aparecen pensamientos autolesivos.
-
La tristeza, la ansiedad o la ira son muy intensas y no disminuyen con los meses.
-
Te aíslas completamente del entorno y dejas de hacer actividades básicas.
-
Aparecen conductas dañinas para ti, como consumo abusivo, autolesiones o conductas de riesgo.
Detectar a tiempo estas señales no es un signo de debilidad, sino de autocuidado.
Consejos para afrontar el duelo de forma sana
-
Valida tus emociones. No te exijas estar bien rápido ni minimices tu dolor. El duelo necesita tiempo y permiso para ser vivido.
-
Cuida tu cuerpo. Mantener una rutina mínima de alimentación, descanso y movimiento ayuda a regular el sistema nervioso y a sostener las emociones.
-
Apóyate en tu red. Busca amistades o familiares que escuchen sin juzgar. Hablar ayuda a procesar.
-
Pon límites al contacto con la expareja. Un periodo sin ver ni escribir ayuda a tomar distancia emocional y a reorganizar tu vida.
-
Recupera actividades propias. Retomar hobbies, deporte, paseos, escribir o aprender algo nuevo te ayuda a reconstruir tu identidad.
-
Busca ayuda profesional si lo necesitas. La terapia ofrece un espacio seguro para entender lo ocurrido, trabajar la autoestima y aprender nuevas herramientas para gestionar emociones.
Una oportunidad para crecer
Aunque ahora pueda parecer imposible, atravesar el duelo de una ruptura también puede abrir puertas: conocerte más, revisar tus necesidades, recuperar partes de ti que estaban dormidas y sentar las bases para relaciones más sanas en el futuro.
El duelo no es un signo de debilidad; es la prueba de que has invertido afecto y energía en algo que fue importante. Con tiempo, cuidado y apoyo, el dolor se transforma en aprendizaje y resiliencia.
En resumen: la ruptura de pareja es un duelo real. Validar lo que sientes, cuidar tu cuerpo, apoyarte en tu entorno y pedir ayuda si la necesitas son pasos clave para atravesar este proceso de una manera sana y recuperar tu vida con una mirada renovada.
