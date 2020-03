Sanidad aspira a esquivar el caso italiano con las drásticas medidas en Madrid, Vitoria y Labastida Varios alumnos se dirigen a la facultad de Medicina en la Universidad Complutense. / Efe Los expertos señalan que España se encuentra nueve días atrás en la epidemia con respecto al país transalpino y quieren anticipar los planes de choque MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 10 marzo 2020, 10:03

Los especialistas de Sanidad y las comunidades autónomas miran a Italia desde que hace dos semanas estallara la actual crisis por el coronavirus, pero en las últimas horas ese escrutinio se ha convertido en exhaustivo. Y es que las estadísticas desde el sábado confirman que España se encuentra exactamente nueve días por detrás de Italia en la expansión de la epidemia.

Ahora, explican los expertos del ministerio que dirige Salvador Illa, se trata de aprender de los movimientos hechos por las autoridades de Roma y anticiparse a las tendencias para evitar que el próximo 20 de marzo los casos de contagios se aproximen a los 8.000, como ocurre estos días en Italia. O lo que es lo mismo, se trata de evitar una progresión exponencial en la que los positivos se multipliquen por seis o siete en poco menos de diez días.

Los números sitúan a la España del 9 de marzo con 1.204 casos en la Italia del 1 de marzo. Ese día en el país transalpino había registrados 1.128 infectados. Italia, recuerdan en Sanidad, no ordenó el cierre de colegios hasta el pasado 5 de marzo y no empezó hasta el pasado 7 de marzo a aislar las cuatro regiones más afectadas. Solo el 9 de marzo se puso en cuarentena a todo el país. Y hasta el 9 de marzo no llegó la cuarentena total del país.

Una semana antes

Los técnicos de Sanidad destacan que la expansión de la epidemia en Italia no ha sido igual al de España en cuanto a distribución geográfica, ya que en Italia ha habido una transmisión comunitaria en regiones muchos más extensas (Lombardía Piamonte, Emilia Romaña y Véneto).

Es por ello, que los expertos epidemiológicos españoles esperan que las drásticas medidas decretadas ayer en las denominadas 'zonas con transmisión comunitaria significativa' (Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida) con una menor población sean más efectivas, sobre todo porque comparativamente se habrían adoptado casi una semana antes.

El hecho de que Madrid haya casi triplicado el número de infecciones entre el domingo y el lunes (pasando de algo más de 200 a 577) no es lo más preocupante, explican desde la Comunidad de Madrid. Lo más inquietante es que - a diferencia de Vitoria, Labastida o el resto de puntos calientes de España- se desconocen los focos de este contagio comunitario, lo que acerca a la región al temido escenario italiano que los especialistas quieren esquivar aprendiendo de los errores y aciertos de las autoridades de Roma.