Sanidad y las CCAA del PP acuerdan compartir los datos de los programas de cribado de cáncer La ministra de Sanidad celebra que los gobiernos autonómicos del Partido Popular hayan «reculado y recapacitado» y recuerda que están invitados a remitir los datos en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este jueves

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han aceptado el compromiso de entregar los datos relativos a los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Según la ministra, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, se ha constatado «mucha voluntad» por parte de esos gobiernos autonómicos, lo que le ha generado satisfacción: «Me alegra que hayan reculado y recapacitado. Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba —y sigue— preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía».

García ha señalado que este requerimiento forma parte de la obligación legal que tienen las comunidades autónomas de facilitar datos relativos a los programas de detección precoz, tal como ya había advertido el Ministerio en los días previos. Según fuentes oficiales del Ministerio, las regiones gobernadas por otros partidos ya «han facilitado los datos o lo harán en breve».

La ministra ha hecho una invitación formal a los consejeros autonómicos para que envíen los datos a la Comisión de Salud Pública del CISNS que se celebrará este jueves. Ha enfatizado que la entrega de estos datos permitirá restaurar la confianza ciudadana en los programas de cribado y afrontar los posibles fallos detectados recientemente en algunas comunidades, en especial en la región andaluza.

Además, García ha recordado que el Ministerio había enviado un requerimiento formal a las comunidades del PP para que remitiesen los indicadores pactados para los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, con un plazo de un mes para hacerlo antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa.

El anuncio de la ministra supone un giro en la actitud de las comunidades populares, que hasta hace poco rechazaban remitir los datos argumentando la falta de una plataforma común o la imposibilidad técnica de hacerlo.

Ahora se abre una ventana para avanzar hacia una mayor transparencia y coordinación en los programas preventivos de cáncer, aunque los detalles sobre los plazos concretos de entrega y la forma en que los datos serán utilizados aún no han sido precisados.

En este contexto, fuentes del Ministerio han indicado que si los datos no llegan en el marco previsto, se activarán los mecanismos legales contemplados por la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las comunidades a cooperar en materia de vigilancia y coordinación en salud pública.

La iniciativa del ministerio busca asegurar que los programas de cribado cumplan con estándares de evaluación y permitan detectar desigualdades entre comunidades, así como reforzar la prevención del cáncer de forma homogénea en todo el Estado.