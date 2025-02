Simón culpa a los medios de la confusión sobre la segunda dosis de AstraZeneca

Nada de autocritica, la responsabilidad de todo lo ocurrido es de terceros Fernando Simón culpó este lunes a los «medios» de comunicación y a otros intereses «políticos» la confusión creada sobre la posibilidad o no de los casi dos millones de trabajadores esenciales de escoger AstraZeneca como segunda dosis, desoyendo explícitamente las indicaciones del Ministerio de Sanidad que recomienda un segundo pinchazo con Pfizer.

Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), a pesar de que Carolina Darias abrió el pasado jueves expresamente la puerta a que esos profesores, policías, militares o bomberos pudieran elegir, todo el lío es del mensajero. «Es mejor informarse de la manera más solvente y no dejarse llevar por argumentos que no son técnicos. Creo que se ha utilizado por parte de los medios de comunicación, partidos políticos o lobbies con intereses diferentes, lo que no favorece que la población pueda tomar una decisión aséptica», apuntó Simón.

El epidemiólogo además negó que mayoritariamente los afectados estén optando por ignorar las recomendaciones de Sanidad y que se estén acogiendo a los criterios de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que recomienda no mezclar profilaxis. «No hagamos nacional o global lo que es una posición de un grupo muy concreto, porque eso desinforma«, apuntó el responsable del Gobierno central en esta pandemia. «En este caso ha podido tener más peso un medio que otro, no está pasando lo mismo en todas las comunidades autónomas ni en todos los subgrupos de edad», insistió.

El director del CCAES hizo una defensa cerrada de la decisión del departamento de Carolina Darias de ignorar las recomendaciones de la EMA y fiar su estrategia de vacunal a un estudio contrarreloj y (CombivacS) de solo 600 voluntarios y de tan solo dos semanas de duración, que ha provocado críticas entre numerosos científicos. «La propuesta de utilizar la vacuna de Pfizer como segundo pinchazo a los menores de 60 años que ya han recibido una primera dosis de AstraZeneca es una decisión técnica. No es una decisión del Gobierno, la propuesta mixta de vacunación es técnica», insistió sin entrar en el rechazo de la EMA al polémico 'cóctel' de vacunas.

Frente al regulador europeo del que forman parte los especialistas de los 27, Fernando Simón defendió la primacia de los especialistas de Sanidad. «Desde mi punto de vista, la fuente más solvente es la Ponencia de Vacunas, es el grupo que más información tiene y que mejores recomendaciones puede hacer», apuntó el alto responsable de Sanidad. «La vacuna de Pfizer está demostrando que está generando una inmunidad muy alta», zanjó.