Secuencian el genoma completo de la faba La investigación del Serida permitirá desarrollar variedades más productivas y adaptadas a las necesidades del sector

A. C. Rodríguez GIJÓN. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Son les fabes en Asturias lo más parecido a una religión. Hasta ganan fieles los domingos. Por eso, que la revelación de sus más ocultas verdades llegue de mano de la ciencia, pura y dura, tiene su aquel. La buena nueva se manifiesta esta vez en forma de titular: el Serida secuencia el primer genoma completo de la Faba Granja Asturiana. Y ojo, que el descubrimiento no es anecdótico, porque el trabajo de los investigadores del equipo de Genética Vegetal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario supone un avance clave para la mejora genética y la conservación de la legumbre más emblemática del Principado.

Esta primera versión del genoma se ha publicado en la revista 'Data in Brief' bajo el título 'Chromosome-level dataset from de novo assembly of a Fabada common bean genotype using Illumina and PacBio technologies', ahí es nada. Se trata del resultado del proyecto Sustcrop y lo firman los investigadores María Jurado, Juan José Ferreira y Ana Campa, que han contado con la colaboración del investigador José Vicente Die, de la Universidad de Córdoba. Ellos consideran que este hito «permitirá identificar con mayor precisión sus características, estudiar la evolución de la especie y aportará una base sólida para optimizar y acelerar los programas de mejora genética, impulsando el desarrollo de variedades más productivas, resistentes y adaptadas a las necesidades del sector agroalimentario».

Apuntan desde el Serida que resulta fundamental disponer de genomas de referencia para los programas de mejora genética vegetal, ya que proporcionan una base molecular precisa para comprender su ADN (la estructura, función y variabilidad). Esta información permite identificar la red de genes asociados a características agronómicas clave, como el rendimiento, la resistencia a enfermedades, la tolerancia al estrés o la calidad del fruto. Esto facilita el desarrollo herramientas para hacer una gestión más eficiente y agilizar los programas de mejora.

Hasta la fecha, se habían publicado en el National Center for Biotechnology Information (NCBI) los genomas completos de nueve variedades diferentes de judía común (Phaseolus vulgaris). El genoma de Faba Granja Asturiana (variedad Andecha) se suma ahora a este conjunto, que contribuirá a la construcción del pangenoma de la judía común, es decir, el catálogo completo de genes que existen dentro de la especie.

Este conocimiento también permitirá identificar con mayor precisión las características genéticas propias de la Faba Granja Asturiana que no siempre se reflejan en el genoma de referencia de la especie, y que controlan, por ejemplo, el tamaño de semilla, la calidad de grano o su susceptibilidad a plagas y enfermedades.

El equipo investigador trabaja ya en la publicación de la anotación del genoma, un proceso que consiste en identificar y describir los genes presentes en cada cromosoma y sus posibles funciones biológicas. Este paso complementará el ensamblado actual y aportará una visión aún más detallada de la base genética que hace que las características morfológicas de esta variedad local sean únicas en la especie.

Un milagro hecho realidad con la intercesión de los fondos Feder, la financiación del Principado y la ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación para su publicación. Amén.