Seis ejemplos de talento y tesón por engrandecer Asturias reciben los Premios de EL COMERCIO Las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique conforman el palmarés 2025

Seis premios. Seis ejemplos. Seis formas de ser Asturias y de vivir Asturias, de estar en esta tierra y de engrandecerla. La Redacción de EL COMERCIO ha elegido a quienes conformarán la nómina de premiados de este año, que mira hacia la solidaridad y el altruismo de las asociaciones de donantes de sangre (Acción Social); al talento investigador de Noemí Pinilla Alonso, astrónoma que tras forjarse una inmensa carrera en EE UU, de vuelta a casa investiga en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ciencia); al talento y la magia de Marisa Valle Roso, voz inmensa e inconmensurable que mestiza la música de Asturias con las del mundo (Cultura); al empeño del hub de Defensa, agrupación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa (Iniciativa Empresarial); al sabor y al saber de la tradición de Sidra Trabanco, esa empresa familiar que ha hecho de la bebida asturiana bandera por medio mundo (Proyección de Asturias), y al ingenio, agudeza y espíritu ganador de Luis Enrique, futbolista, entrenador, deportista y activista en la Fundación Xana (Deportes). Todos ellos se subirán a las tablas del Teatro Jovellanos el 8 de octubre para recoger los galardones.

Las asociaciones de donantes de Oviedo, Gijón y Avilés reciben el premio de Acción Social. E. C.

Vamos por partes. Empecemos por esa sangre que miles de personas entregan para ayudar a otros. Se afanan hoy, como siempre han hecho, las asociaciones de donantes de sangre por colaborar con el Centro Comunitario de Transfusiones y acompañar al donante que se acerca a entregar su sangre. Son voluntarios que saben que su tarea importa, que es una apuesta por la vida. Son personas que han hecho suyo el objetivo de lograr en Asturias 180 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales asturianos y que afrontan el futuro con el reto de lograr más donantes jóvenes. A día de hoy, el grupo de edad que más dona se sitúa entre 46 y 65 y es preciso rebajar esa cifra. Van por el buen camino quienes aspiran también a que cada donante acuda dos veces al año. Porque, además, Asturias es la tercera comunidad española con mayor número de donaciones de sangre, por detrás de Extremadura y Castilla y León.

La astrofísica Noemí Pinilla es el premio de la Ciencia. Abc

Noemí Pinilla Alonso es investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Se incorporó a la Universidad de Oviedo en octubre de 2024 como investigadora distinguida, y lidera un proyecto que pretende establecer una línea de investigación pionera en España aprovechando las capacidades únicas del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para estudiar el origen y la evolución del Sistema Solar. Autora de más de 115 artículos en revistas, reconocida por sus estudios para comprender el origen y la evolución del Sistema Solar, su tarea ha tenido gran impacto en el mundo académico y en la sociedad en general. Incluso un asteroide lleva el nombre de quien ha sido profesora del Florida Space Institute (FSI).

Marisa Valle Roso, premio de la Cultura. Juan Carlos Román

Marisa Valle Roso es una artista dotada de un extraordinario talento. Esta langreana cosecha de 1987 arraiga su música en el folclore pero derrocha contemporaneidad, se asienta en un hoy que se alimenta de tonada y pop, de electrónica y de palabras que son poética y ética, que son belleza y denuncia. Sensible, crítica, feminista y con la memoria obrera siempre presente ha hecho bandera del mestizaje de géneros y sonidos. Ha colaborado con artistas como Rozalén y Víctor Manuel, quien en este 2025 presenta las primeras entregas de su álbum 'Cenicientes'. Suyo es el premio de Cultura.

El hub de defensa recibe el premio a la iniciativa empresarial Mario Rojas

¿Y qué ha hecho el hub de Defensa para hacerse acreedor del galardón a la Iniciativa Empresarial? Pues hace ya dos años que comenzó a funcionar esta entidad que dirige Carolina Díaz, de la que forman parte 54 organizaciones del ámbito empresarial de la defensa. Es ella quien detalla así su hoja de ruta: «Seguimos intentando posicionar y dar soporte a nuestras empresas, tanto a aquellas que están en el sector como a las que se han incorporado de manera más incipiente para que crezcan en las cadenas de valor de las grandes compañías de defensa», apunta. El clúster pone el foco en la generación de soluciones tecnológicas, con el fin de dar respuesta a los retos de la industria. Se ubica en una buena posición el Principado en este sector, puesto que su presencia histórica hace que cuente con un ecosistema consolidado con empresas de ámbitos muy diversos como la fabricación avanzada, robótica, simulación, fabricación aditiva y sistemas de defensa, entre otros.

Samuel Trabanco con su hija Yolanda, en Lavandera. D. Arienza

Sidra Trabanco es una empresa centenaria y cabría decir que universal. En 1925 echaba a andar en Lavandera un llagar y Emilio Trabanco hacía así realidad su sueño de fundar su propia empresa y elaborar sidra de calidad. Alicia, Vicente y Emilio continuaron la tradición y ahora es Samuel quien lidera una empresa con 35 empleados que lleva la sidra natural a todas partes. Tiene documental propio, titulado 'La Gran Manzana', donde su sidra también se escancia. Hay en este 2025 muchas razones para celebrar con un culete generoso más allá de esos cien años de vida y éxito. El Premio EL COMERCIO la Proyección de Asturias es uno más. Claro que su gran medalla es otra: «Estoy de enhorabuena desde que nací aquí, me cayó un saco de manzanas y en lugar de aplastarme me enamoré de su olor y eso transmito a mi familia y a mis trabajadores».

Luis Enrique es el premio del Deporte. Efe

Luis Enrique es tesón, es fuerza, es constancia y capacidad de trabajo. Es liderazgo. No es fácil dirigir equipos y él lo hace con valentía, de una manera libérrima y despegado de lo convencional. La inmensa carrera deportiva de este chaval de Pumarín que ya peina canas arrancó en el Sporting, el club del que se sigue confesando férreo e incondicional seguidor, para transitar los caminos del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y la Selección Española de Fútbol, que llegó a liderar como entrenador tras ser también jugador. Ahora, al frente del PSG, ha vivido un año triunfal conquistando la Champions. Y aún le quedan al gijonés alegrías por venir. Entre ellas, el Premio de los Deportes de EL COMERCIO.

