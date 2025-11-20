«La sentencia contra Meta no es una cuestión de dinero, es una batalla por la democracia»

José A. González Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:17

Ha sido la voz de más de ochenta medios -entre ellos los del grupo Vocento- en el juicio que ha enfrentado a los principales periódicos españoles contra Meta -la matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp- por un caso de competencia desleal. El proceso comenzó en 2023 con la interposición de una demanda por parte de la Asociación de Medios de Información (AMI). Abogado en ejercicio desde 1977, Nicolás González-Cuellar, socio director del despacho González-Cuellar y catedrático de Derecho Procesal, asumió este encargo de los medios españoles como «una lucha de David contra Goliat» que ahora se ha convertido en, por el momento, una sentencia «histórica» y que «no solo habla de dinero, sino de democracia y libertad»

-Hoy hemos conocido la decisión del magistrado del juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid... ¿Sentencia histórica?

-Sí. Es un gran paso adelante en la conquista de la libertad de prensa, que siempre es algo inacabado. Además, es un contrapeso a los poderes establecidos, que siempre van a intentar que la prensa no pueda prosperar en sus ambiciones de informar a la ciudadanía. Antes eran los regímenes totalitarios y ahora lo vemos con las grandes tecnológicas. Planteamos una demanda pionera en el mundo en la que pedíamos a estas plataformas dejar de usar su posición de privilegio. No es una cuestión de dinero, es una batalla por la democracia. Me gustaría que la ciudadanía entendiera que no es una cuestión de dinero.

-La sentencia es recurrible, el camino es largo aún…

-Está magníficamente argumentada y confío en que los tribunales superiores mantengan la decisión.

-El texto del juez señala que «supone un punto de inflexión para el mercado publicitario». ¿Por qué?

-Porque no se pueden robar datos de los dispositivos de la ciudadanía. Esto no solo afecta a los medios, también a los derechos de los consumidores. Es competencia desleal porque los medios españoles han cumplido a rajatabla todos y cada uno de los requisitos que la Agencia Española de Protección de Datos ha establecido. Es obvio, como decía Meta en el juicio, que cuantos más datos tengas, mejor. Pero no robándolos. El juez nos ha dado la razón en una sentencia histórica y de impacto mundial. Las grandes plataformas pueden competir en el mercado, pero dentro de las normas. Lo que no pueden es saltarse las normas que los medios de comunicación españoles cumplimos.

«Meta es un negocio oscuro desde el punto de vista fiscal y laboral»

-En el juicio, usted comentó que Meta «tenía un problema con la verdad»… ¿A qué se refería con eso?

-Me refiero a que no dicen la verdad: ni cuántos usuarios tienen en España ni cuántos ingresos tuvieron en nuestro país. Escamotean la realidad para seguir abusando de su posición. Estamos luchando contra gente que se salta las normas. Te puedo asegurar que vamos a seguir luchando contra todo este tipo de prácticas y ejecutando las acciones que podamos. Esta demanda ha sido replicada en otros países. No vamos a tolerar que los contenidos de los medios españoles se utilicen para alimentar estos sistemas. En el juicio pregunté a un testigo de Meta si alguno de sus empleados murió en un campo de batalla cubriendo una noticia… no respondió. Les recordé que el director del Diario de Navarra fue tiroteado por la banda terrorista ETA… Muchos periódicos crearon sus páginas web antes de la aparición de Facebook y siempre han cumplido la ley. No tienen que venir a darnos lecciones de democratización.

-¿Esta sentencia reabre ese debate sobre la obligación de contribuir y responder en los países donde se genera el negocio?

-Meta es un negocio oscuro desde el punto de vista fiscal y laboral. El hecho de que la autoridad de referencia para Meta España esté en Irlanda no evita que asuma su responsabilidad en este caso de competencia desleal. El Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro que el tema administrativo de la multa por la infracción no tiene nada que ver con las sanciones de competencia desleal. Van a tener que cumplir y resarcir los daños que se han producido entre 2018 y 2023… Y vamos a seguir…

-¿Reclamar más allá de 2023?

-Vamos a seguir reclamando todos los derechos que correspondan a los medios españoles para defender la pluralidad, la libertad de prensa y la democracia.

-Hablaba al principio de que no es solo cosa de dinero… Usted pudo hacer preguntas que siempre se intentan y no se conocen: empleados en España e ingresos en nuestro país…

-Nunca lo sabremos.

-El juez lo recalca en la sentencia y el cálculo de la indemnización lo ha hecho sobre un documento de Competencia…

-Entono el 'mea culpa': nos hemos quedado cortos. Seguramente estén ganando mucho más, pero seguiremos batallando.