Se sortea un ataúd de Navidad Escaparate de la funeraria. Funerarias Ourense ofrece una lotería benéfica en un recipiente particular

«Tenemos los ataúdes aquí y se nos ocurrió». Arturo Varela, propietario gerente de Funerarias Ourense, explica a la gallega el origen que ha provocado el interés de toda España por lo que iba a ser una lotería local. La diferencia la marcó el féretro en el que colocaron los productos de una rifa benéfica porque pocas veces se ha visto un uso similar. Ahora, les llegan peticiones desde toda España para hacerse con una de las 333 papeletas del sorteo para recaurdar dinero para una asociación de la lucha contra el cáncer.

La máquina Thermomix, la cafetera Nespresso, el jamón o los salchichones ya no son el principal reclamo. «La gente se detiene al otro lado de la calle y se para a hacer fotos», explica desde Galicia el portavoz de la funeraria. Y los visitantes se hacen 'selfis' (sin alterar el tono habitual del lugar) porque el ataúd con el lote valorado en casi 2.000 euros se puede ver a la entrada de la funeraria. «Está en el escaparate tal cual», ilustra con naturalidad Varela.

No hay controversia. A ninguno de los que se imaginaron usar el particular recipiente se le ocurrió que podría ser motivo de críticas o que podría ser considerado macabro. El tiempo les ha dado la razón. «Todo el mundo se lo tomó como algo positivo porque es un asunto benéfico», recuerda Varela.

No obstante, desde la funeraria insisten en explicar que el ataúd no se lo llevará el ganador, que es sólo el recipiente en el que han colocado la colección de productos navideños. Y descartan que sea una broma o que haya quien se lo haya tomado en tono burlesco. «La relación de los gallegos con la muerte es un poco diferente, no es para nada lúgubre», recuerda Varela. «Hay gente que dice 'Lagarto, lagarto', pero como saben que es para lo que es desean que vaya bien desde el principio. Es más, muchos vienen ex profeso por eso», explica el propietario.

El éxito de la peculiar rifa ha permitido que sea un éxito de compras y que ya hayan podido ingresar el dinero a la asociación en apenas una semana. Funerarias Ourense no se quedará con nada de los recaudada y a la vista del éxito se plantean en el futuro más iniciativas solidarias. ¿Habrá féretro? «Lo repetiremos, pero quizás de manera distinta... A ver qué se nos ocurre»