La Policía busca posibles atrapados en el edificio derrumbado en el centro de Madrid. Efe

Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»

El tenor asturiano vive a 50 metros del edificio que se vino abajo en Madrid y estuvo cinco horas sin poder entrar en su casa

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Todo sucedió alrededor de la una de la tarde, cuando, estando en su casa, el tenor asturiano Joaquín Pixán escuchó «un golpe muy fuerte que hizo temblar toda la casa». Él aún no lo sabía, pero acababa de venirse abajo parte del edificio de la calle Hileras, en Madrid, contiguo al suyo, en la plaza de Herradores. Tras realizar las comprobaciones de que todo estaba en orden en el interior de la casa, y en el portal de su vivienda, comenzó a escuchar sirenas.

Imagen -

«Cuando salí a la calle todo era una nube de polvo y empezaron a llegar bomberos, policía y ambulancia. Es impresionante todo el despliegue que hay aquí», nos contaba ya de vuelta en casa, después de que le permitiesen volver. Y es que desde que salió a ver qué pasaba hasta las seis de la tarde se quedó en la calle, hasta que se comprobó que el edificio en el que vive no estaba dañado. «Mi mujer estaba fuera de casa, estaba yo solo en el momento del derrumbe, pero cuando salí ya no pude volver», explicaba desde su balcón, donde seguía el desarrollo de las operaciones de rescate.

Cuatro desaparecidos

El derrumbe de varios forjados de un edificio de cinco plantas que se encontraba en obras ha dejado al menos diez personas heridas y cuatro desaparecidas. Un «ruido enorme» que pilló a los trabajadores que se encontraban rehabilitando el edificio del número cuatro de la céntrica calle madrileña en el interior y que si bien a algunos les dio tiempo a salir corriendo, otros de sus compañeros, tres obreros y una arquitecta, quedaron en paradero desconocido, previsiblemente entre los escombros. Un suceso ocurrido un día en el que, según el dueño de un negocio cercano, no habían parado de llegar camiones llenos de cemento a la obra de un edificio construido en 1965 y que estaba vacío desde 2014.

