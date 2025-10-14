Encuentran muerto al influencer Kostya Kudo dentro de su Lamborghini El empresario fue hallado con un disparo en la cabeza en Kiev

El cripto influencer Kostya Kudo ha sido encontrado muerto dentro de su Lamborghini Urus en Kiev. Tenía un disparo en la cabeza y dentro del coche se encontró una pistola registrada a su nombre.

En los últimos tiempos, el empresario, de 32 años, había atravesado algunas dificultades económicas y su familia ha asegurado que se encontraba «algo deprimido» y que habían recibido un mensaje de despedida. A pesar de todo, la policía de Kiev mantiene abiertas todas las posibilidades mientras investiga el caso.

Kudo, cuyo nombre real es Konstantin Galich, era muy conocido dentro del sector de las criptomonedas y el trading digital. Fue el fundador de la academia Cryptology Key, donde formaba a inversores minoristas, realizaba estudios de la tecnología blockchain y ofrecía asesorías y cursos sobre análisis de mercado.

Era muy aficionado a los coches y contaba con varios en su garaje, algunos de los cuales había mostrado en sus redes sociales como un Ferrari 296 GTB 2023, un Mercedes-Benz 220 CDI y el Lamborghini Urus en el que le han encontrado muerto.

