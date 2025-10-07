«Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio Los encargados y trabajadores del Cogollo de la Descarga, con raíces en Cangas del Narcea, tuvieron que escapar a ciegas entre el polvo que llenó el establecimiento en el momento del accidente

Miguel Rojo Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 23:50

El edificio derrumbado parcialmente en Madrid está en el número 4 de la calle de las Hileras, cerca de Ópera. Justo al lado, en el número 6 de la calle, está el restaurante El Cogollo de la Descarga que, como se puede intuir por su nombre, hunde sus raíces en Cangas del Narcea, en Asturias, de donde es originario su propietario. Miguel, siempre risueño detrás de la barra, mostraba ayer una cara mucho más seria de lo habitual tras el desastre. Su local, famoso por ofrecer contundentes platos con sello asturiano tan populares como el cachopo, está ubicado a escasos metros del edificio accidentado. Allí explicó cómo poco antes de la una de la tarde como «una nube de polvo» invadió el local de hostelería a eso de la una de la tarde, tras escucharse en toda la zona un enorme estruendo que hizo temblar toda la calle. «Tuvimos que evacuar a la carrera», explicaba.

«Por fuera del edificio no se aprecia nada. La fachada está igual. Todo ha sido por dentro», explicaba tras el suceso. También una de las empleadas del restaurante, que había ido a comprar al supermercado cuando el edificio se vino abajo, contaba al 'Correo gallego' que se había librado de milagro. Cuando llegó solo vio una gran nube de polvo donde estaba el restaurante en el que trabajaba. Tanto El cogollo de la Descarga como el resto de negocios de la zona quedaban ayer cerrados mientras concluían los trabajos de rescate y se comprobaba que los edificios adyacentes al que se vino parcialmente abajo no se han visto afectados.

El restaurante, que ganó en 2019 el título de Mejor Cachopo del Mundo, estaba antes en la calle Lechuga, pero hace tiempo que se trasladó a este local, más amplio, de la calle de las Hileras, donde cuenta con dos plantas, sirviendo la del sótano como comedor. Ofrece en su carta, además del mencionado cachopo, otras recetas tradicionales del Principado, con especial mención al pixín, la merluza a la sidra, o los escalopines al cabrales.