Un muerto en una explosión en una pirotecnia de Alicante El Consorcio Provincial de Bomberos confirma la muerte de una persona y moviliza hasta seis dotaciones para trabajar en el incendio

Óscar Bartual Bardisa y José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 28 de agosto 2025, 10:42 | Actualizado 10:52h.

Una persona ha fallecido en la explosión ocurrida en una pirotecnia ubicada en Redován. Sobre las 9.36 de este jueves los vecinos alertaban de un fuerte estruendo cercano a la fábrica de la pirotecnia Ferrández.

La explosión mortal ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos. Los bomberos han logrado estabilizar sobre las 10.17 horas el fuego, que se ha producido sobre las 9.30 horas de la mañana de este jueves.

Han sido los vecinos los que han alertado al 112. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) confirman el fallecimiento de una persona en la explosión. Aunque no se han encontrado heridos en el momento inicial, se ha solicitado un helicóptero Alfa 9 sanitario, que no ha sido necesario al final al no haber heridos.

Hasta el lugar de la explosión han acudido seis dotaciones de bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí, con ocho vehículos, entre ellos dos autobombas urbanas, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura. Además, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), detallan que se ha enviado una unidad de soporte vital básico y una ambulancia SAMU.

Ubicada en la calle La Sierra, 24, en Redován, la pirotécnia lanzó la Mascletà que hizo retumbar Luceros el pasado 20 de junio durante el concurso oficial de las Hogueras 2025. Además, la empresa de fuegos artificiales fue la encargada de llenar de luz el cielo de Elche durante la Nit de l'Albá.

Se trata de la segunda explosión de una pirotecnia en lo que va de año. Fue el pasado seis de marzo cuando el mundo de las Hogueras se estremeció con la muerte de Pedro Sirvent. El pirotécnico falleció en la explosión que arrasó parte de su fábrica y las fiestas alicantinas se llenaron de homnajes constantes al maestro pirotécnico que tantas alegrías ha dado en el concurso de mascletaes.

