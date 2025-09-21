El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hotel Alcántara, en la avenida Virgen de Guadalupe. HOY

Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres

La Policía ha detenido a cinco personas de entre veinte y treinta años de edad

C. N. / S. V.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:08

Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta entre dos grupos en el centro de Cáceres sobre las 8 y ... media de la mañana. La hermana de Johnatan, este joven nicaragüense que ha resultado herido esta mañana, ha confirmado que el chico, de 25 años, se encuentra en estado clínico de muerte cerebral a causa de los daños sufridos en la pelea. La familia ha publicado un mensaje que se está difundiendo en grupos de inmigrantes en el que piden ayuda económica para llevar a cabo las exequias.

