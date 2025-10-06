La leona de un 'influencer' se escapa y ataca a dos personas El animal estaba registrado legalmente como mascota por Parinya Parkpoom, muy conocido en las redes sociales

J. L. R. Lunes, 6 de octubre 2025, 19:18 Comenta Compartir

Dos personas resultaron heridas tras cruzarse con una leona que se había escapado de la casa de Parinya Parkpoom, un 'influencer' tailandés que tiene al animal legalmente registrado como mascota.

El pasado 4 de octubre, la leona consiguió escabullirse de la casa de su dueño, en la provincia de Kanchanaburi, en Tailandia. Una vez en la calle se cruzó con, al menos, dos personas. Un hombre de 43 años que resultó herido por una mordedura en el brazo, y un niño de 11 años que sufrió un mordisco en la cadera y varios arañazos.

Parinya Parkpoom, el dueño de la leona, al escuchar los gritos de sus vecinos salió a la calle temiéndose lo peor y localizó al felino cerca de su casa. Volvió a meterla en su jaula y a atarla con la cadena. Se desconocen las causas por las que el enimal logró zafarse de las medidas de seguridad.

Parkpoom pidió disculpas por su «error» a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 200.000 seguidores. El 'influencer' lleva contando su vida con la leona desde hace algo más de un año y se enfrenta ahora a una multa por el incidente.