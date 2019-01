El padre de Julen, el niño que cayó a un agujero en Málaga: «Mi hijo está ahí y no llegan hasta él» 01:10 Familiares de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán. / EP Agradece la labor de los equipos de emergencia, pero pide más efectivos: «Pasan las horas y seguimos sin saber nada del niño» A. FRÍAS / J. CANO MÁLAGA. Miércoles, 16 enero 2019, 04:33

José, el padre del pequeño Julen, lleva desde el domingo durmiendo junto a su mujer en un coche, cerca del agujero donde su hijo cayó durante un día de campo en Totalán. «¿Dónde voy a estar si no? Aquí donde estoy y, aun así, estoy demasiado lejos de él», aseguró ayer José al otro lado del teléfono, roto de dolor, durante una conversación de unos cinco minutos con el diario 'Sur'.

José repite desolado que están «muertos en vida» e insiste, con la voz entrecortada, en la misma idea, pese al centenar de efectivos que trabajan para rescatar al pequeño de dos años del agujero en el que se encuentra: «Nos faltan medios. Sé que no paran, pero mi hijo está ahí y no consiguen llegar hasta él».

El padre del pequeño expresó su agradecimiento a la labor incansable de la Guardia Civil y a todas las empresas públicas y privadas que se están ofreciendo para ayudar. «Sé que no paran». El progenitor se dirigió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lanzó un tuit de apoyo la noche del domingo, y aunque agradece el gesto le envía un mensaje: «Sólo necesito medios. Ayer se utilizó un camión que ha encontrado tierra dura y pasan las horas y seguimos sin saber nada de mi hijo».

Apenas puede hablar de lo que ocurrió el pasado domingo. «Ya se ha contado todo». Asegura que él no vio al niño caer, pero que sí lo escuchó llorar. «Se separó unos metros de nosotros y cayó por el agujero. Yo fui corriendo y le dije 'Tranquilo, tranquilo, que el hermano nos va a ayudar (en referencia al hermano mayor que falleció en 2017). Aparté como pude todas las piedras que había para que no cayeran dentro del agujero. Yo escuchaba a mi hijo llorar, pero no podía hacer nada».

José agradece el calor de su barrio de El Palo (Málaga), de la ciudadanía y de la gente que los conoce y que les está apoyando y solo desea que todo termine pronto.