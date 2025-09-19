El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El pequeño cangrejo sobrevivió a la extracción.

Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa

El niño se quejaba de dolor en su oído y el médico pudo sacar al pequeño crustáceo vivo

J. L. R.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

Después de un agradable día de playa en México con su familia, el pequeño Pedro comenzó a sentir un dolor en su oído que no cesaba. Su madre decidió llevarle al médico y su sorpresa fue enorme.

El médico localizó rápidamente el origen del dolor, un pequeño cangrejo que se había colado en el oído de Pedro. Mientras el niño se preocupaba porque no muriera el crustáceo y por si ese episodio le iba a hacer perder la vista, el sanitario consiguió extraerlo de su oído.

El cangrejo sobrevivió, aunque perdió dos patas en el proceso, y Pedro no sufrió ningún daño en los ojos.

