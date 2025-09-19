Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
El niño se quejaba de dolor en su oído y el médico pudo sacar al pequeño crustáceo vivo
J. L. R.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16
Después de un agradable día de playa en México con su familia, el pequeño Pedro comenzó a sentir un dolor en su oído que no cesaba. Su madre decidió llevarle al médico y su sorpresa fue enorme.
El médico localizó rápidamente el origen del dolor, un pequeño cangrejo que se había colado en el oído de Pedro. Mientras el niño se preocupaba porque no muriera el crustáceo y por si ese episodio le iba a hacer perder la vista, el sanitario consiguió extraerlo de su oído.
🌊 Pedro, hijo de la empresaria Kitzia Mitre, vivió un momento insólito durante un paseo en la playa: un pequeño cangrejo se metió en su oído, generando sorpresa y preocupación.#Cangrejo #virall #TikTok— Canal TV Digital (@canaltvdigital) September 15, 2025
Carolina H. pic.twitter.com/9uFtduKX21
El cangrejo sobrevivió, aunque perdió dos patas en el proceso, y Pedro no sufrió ningún daño en los ojos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.