La que debía ser una noche de celebración estuvo a punto de terminar en tragedia para los cuatro componentes del Baloncesto Gijón 3x3, que se encontraban en la plataforma del paseo marítimo de Vigo tras participar en el torneo del festival O Marisquiño. El equipo gijonés, campeón de la competición, acudió al concierto del rapero Rels B. «Era justo al lado de donde jugamos el torneo. Yo había visto el escenario el día anterior y me había parecido muy pequeño para la cantidad de gente que podía ir», explica su capitán, Álex Rubiera.

El jugador asturiano no fue consciente en un primer momento de la gravedad de la situación. «Nosotros cuatro no notamos nada físicamente cuando se rompió la plataforma. Supimos que pasaba algo cuando el cantante gritó '¡parad, parad!', nada más». Fue un componente del equipo de organización quien tomó el micrófono para anunciar que los asistentes al concierto debían abandonar la zona habilitada. «Yo incluso me acerqué a un policía para preguntarle si se había cancelado el concierto, y me contestó que qué clase de pregunta era esa, habiendo como había en ese momento gente en el agua, pero la verdad que ni nos habíamos enterado», recuerda Rubiera.

El retraso con el que llegaron al concierto de O Marisquiño evitó que los jugadores del Baloncesto Gijón estuvieran entre las más de trescientas víctimas. «Nosotros estábamos en el lado contrario de la plataforma, pero fue por casualidad. Si hubiéramos llegado antes nos habríamos puesto en esa zona», admite Álex Rubiera, quien presenció imágenes de enorme dureza en los minutos posteriores al accidente:«Había gente hasta debajo de los escombros. Algunos asistentes echaron una mano llevando a otros chicos en la ambulancia, pero las asistencias llegaron muy rápido».

Sonido de las sirenas

Por suerte, el accidente pilló a Cristina Agüera, natural de Villaviciosa aunque residente en Vigo desde hace doce años, en casa. Ella había estado esa misma tarde en el paseo marítimo disfrutando de otras de las actividades del festival O Marisquiño. «Es un festival que atrae a mucha gente y por la tarde había mucho ambiente», recuerda. El lugar está muy próximo a su domicilio. De hecho, es un espacio que frecuenta habitualmente porque «suelo correr por esa zona» y, si bien era consciente de que la superficie estaba bastante deteriorada, nunca había sentido miedo. Pero estos días, asume, en esta pasarela se habían instalado varias estructuras de mucho peso y había mucha congregación de gente, lo que pudo haber desencadenado el desplome de la vieja plataforma.

A ella el sonido de las sirenas de ambulancias, bomberos y policías la sorprendió en su casa. «Me imaginé que había pasado algo terrible porque a partir de las doce los servicios de urgencias no ponen las sirenas. Las estuve escuchando hasta las tres de la madrugada», rememora. Luego pudo enterarse de lo que estaba ocurriendo por los medios digitales y ayer, en su trabajo, no se hablaba de otra cosa. «Muchos hijos de mis compañeros estaban en el concierto y llegaron llorando a casa», explica Agüera, quien relata que aunque ninguno sufrió heridas de gravedad algunos de sus amigos sí cayeron al agua. «Había muchos adolescentes y los padres, hasta que consiguieron localizar a sus hijos, estaban desesperados», narra.