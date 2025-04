El taxi que es «leyenda de Asturias» por su peculiar matrícula causa furor en las redes: «Le ofrecieron un Audi nuevo y dijo que no»

N. V. Domingo, 27 de abril 2025, 19:37 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

El clásico Seat 131, que durante décadas prestó servicio como taxi en Oviedo, ha vuelto a encender el interés de las redes sociales. Su propietario, Jacinto Manuel Menéndez, compró el vehículo el 5 de mayo de 1978 por unos 2.000 euros (equivalentes a 340.000 pesetas en aquel entonces).

El youtuber asturiano @thecorvusclanoficial lo ha mostrado en un vídeo que acumula ya más de 100.000 reacciones y que no ha tardado en llegar a miles de usuarios que compartieron su fascinación por el vehículo, ya «un mítico« de muchos que lo recuerdan haber visto alguna vez en su vida. De norte a sur, este turismo no pasó desapercibido incluso para personas de Córdoba o León. Utilizado inicialmente como taxi, este Seat -con un motor de 1.600 c.c. y que rinde 95 caballos- no solo recorrió las calles de Oviedo, sino también varias rutas por el Principado de Asturias y la meseta leonesa.

Su estado de conservación, que permite que aún circule, evidencia el cuidado y el mantenimiento que Menéndez ha aplicado durante todos estos años.

La particularidad que ha marcado la 'fama' del vehículo es, sin duda, su matrícula O-0000-O. La combinación –la letra 'O', distintivo de Oviedo, seguida de cuatro ceros y otra 'O' al final– la hace única en el país. A lo largo de los años, Menéndez ha recibido diversas ofertas para vender o intercambiar el taxi, inclusive la propuesta de cambiarlo por un Audi nuevecito; sin embargo, el propietario ha decidido mantenerse fiel a este «amuleto» que guarda un valor sentimental y un fuerte legado histórico.