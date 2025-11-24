El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Acceso a la plataforma de contenido adulto, OnlyFans. V. C.

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un estudio revela la gran cantidad de adolescentes y niños expuestos a las redes, donde se idealizan estas prácticas e invitan a unirse a ellas

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Sin buscarlo, es fácil encontrar en redes sociales creadores de contenido que alardean de tener cantidades de dinero que superan las seis cifras en sus ... cuentas corrientes gracias a, hechos tan aparentemente inocuos, como la venta de fotografías de sus pies a través de una plataforma digital en la que se intercambia contenido para adultos. En ellas, unos se exponen y otros pagan por mirar en la clandestinidad. ¿Qué se podrá ganar si, en vez de un puñado de fotos para fetichistas, uno vende intimidad y sexo a través de su pantalla?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  4. 4 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  7. 7

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  8. 8 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  9. 9 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero