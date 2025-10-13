Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga El procesado convenció a su pareja y a un amigo para que prendieran fuego a la vivienda, pero erraron en su objetivo e incendiaron el inmueble de una vecina

Irene Quirante Lunes, 13 de octubre 2025, 11:18

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a tres años de cárcel a un hombre por prender fuego a un piso en un intento de vengarse de un conocido con el que su novia había intimado. Su plan no salió como esperaba, ya que se equivocó y causó el incendio en la casa de una vecina.

Según se expone en la sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, los hechos ocurrieron una tarde de septiembre de 2021. Tras convencer a un amigo y, curiosamente, también a su pareja para que se sumaran a su plan, acudieron a una gasolinera para comprar una botella de combustible.

Los tres procesados acudieron a la vivienda de la víctima, a quien el principal investigado había venido amenazando de muerte de manera reiterada a través de llamadas y mensajes. Así, «importándole muy poco que con ello se produjeran daños a otros pisos», colocaron un trapo a modo de mecha en la botella y prendieron el fuego, tras lo que la lanzaron a la casa.

No obstante, siempre según recoge la resolución, erraron en la determinación de la ventana del bloque que permitía el acceso a la vivienda de su objetivo, «de manera que arrojaron el contenido inflamable de la botella» a la ventana de una vecina.

El inmueble de la mujer se incendió de manera intensa, generando peligro físico para los moradores de la vivienda y también del resto de moradores del bloque, ya que el fuego podría haberse propagado a otras casas.

Daños por 18.000 euros

La vivienda afectada sufrió daños por valor de 18.000 euros y la mujer resultó lesionada en la cara interna del muslo de su pierna derecha, necesitando diez días para su curación. No obstante, la perjudicada no reclama al haberse hecho cargo de la reparación su seguro.

En su escrito de calificación inicial, la Fiscalía pedía 12 años de cárcel para los tres procesados por un delito de incendio con peligro para las personas, al que había que sumar un delito de amenazas en el caso del principal investigado, por el que añadía un año más de reclusión.

No obstante, los tres acusados reconocieron su culpabilidad ante el tribunal, lo que ha conllevado una considerable rebaja de las penas solicitadas. Finalmente, el hombre que ideó el plan en un arrebato de despecho tendrá que cumplir tres años de prisión por el incendio provocado y una multa de 600 euros por las amenazas.

A los otros dos investigados, la mujer y el amigo, le han impuesto una condena de dos años de cárcel como cómplices de un delito de incendio. La resolución es firme.

