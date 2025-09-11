Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Casi tres de cada cuatro varones de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género, según ... revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', que ha presentado este jueves la ONG Plan Internacional, y que también destaca que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la Inteligencia Artificial (IA) como confidente «para contarle cosas», y que una gran mayoría de chicas de entre 12 y 16 años (el 84%) tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA.

El informe se basa en las encuestas a 3.500 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 21 años en España, una franja de edad que representa el 10% de la población, unos cinco millones de chicos y chicas, que son también la primera generación que ha crecido en la era del uso generalizado de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, la llamada generación Z y Alfa

Esta nueva radiografía sobre la adolescencia subraya que el 72% de los varones manifiesta miedo a ser «acusado injustamente» de acoso o violencia de género y añade que en los grupos muchos chicos expresan inseguridad en su relación con las chicas, «al no tener claro cómo actuar ni qué comportamientos son considerados adecuados». Este dato, según la ONG, refleja la persistencia de estereotipos y tensiones en torno a las relaciones.

En el informe, la IA se revela como una 'compañera' más de los jóvenes y así recoge que un 60% de encuestados de ambos sexos recurre a esta herramienta para resolver dudas de sus estudios; un 47% para curiosear o informarse de cosas que le interesan y un 26% para crear contenidos. Sin embargo, un 18% de las chicas confiesa que recurrió a la IA como confidente «para hablar y contarle mis cosas», frente a un 12% de chicos, una diferencia de seis puntos. Para David del Campo, coordinador del estudio, es una realidad que muchos hijos se abren más con las máquinas que con sus propios padres, de ahí que el lema que acompaña el informe sea 'Más inteligencia emocional para la inteligencia artificial'.

Con todo, los jóvenes encuestados son conscientes de los riesgos asociados a la IA e incluso identifican los más comunes. Por ejemplo, el 84% de las chicas de 12 a 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante Inteligencia Artificial, frente a un 72% de los chicos; tres de cada cuatro ven «altamente probable· que la IA sustituya a las personas en el trabajo y a un 78% de las chicas (un 70% de los chicos) les preocupa el uso indebido de la IA para diagnósticos de salud mental. Además, el 68% de las chicas temen desarrollar dependencia de la IA, siete puntos más que los chicos. También les inquieta la publicación de noticias falsas (82% en ellas y 71% en ellos).

«En un mundo en el que la IA tiene cada vez más impacto, incluso en las esferas más íntimas, es indispensable una apuesta por la inteligencia y la educación emocional para proteger a los adolescentes, que están expuestos a nuevas formas de violencia y control, especialmente las chicas», ha dicho en este sentido la directora general de Plan International, Concha López.

El cuerpo se presenta como una fuente constante de preocupación en los jóvenes. El 70% asegura haber sido objeto de críticas por su aspecto físico, si bien la presión es mayor en las chicas. Casi la mitad se compara con cuerpos que aparecen en redes sociales y el 34% tanto de ellas como ellos asegura que les gustaría operarse para cambiar alguna parte de su fisonomía.

Violencia sexual y desafección política

El estudio también refleja que la violencia sexual afecta más a las chicas, con una incidencia que aumenta con la edad. El 22% de las jóvenes de 17 a 21 años ha sufrido acoso o violencia de este tipo mientras que más de un tercio de ellas conoce a alguien cercano que ha sufrido una experiencia de este tipo.

Aunque la mayoría de los chicos rechaza la violencia de género, aún persisten situaciones que no se rechazan con firmeza. En los chicos se perciben ciertas situaciones de ambivalencia frente a algunas formas de violencia de género y de control en la pareja. Así, preguntados por su opinión sobre que un chico revise el móvil de su novia, solo el 53% de los chicos y el 63% de ellas lo considera inaceptable. Además, la mitad considera «aceptable en algún caso» que un chico quiera saber dónde está su novia en todo momento. Respecto a los espacios públicos, las chicas se sienten menos seguras en bares, discotecas y calles poco iluminadas.

El informe muestra una clara desafección política y una marcada desconfianza por parte de los jóvenes. Cerca de ocho de cada diez creen que todos los políticos mienten, y más del 77% siente que sus opiniones no son tomadas en cuenta por la clase política actual. Y más de siete de cada diez piensa que ningún político le representa.

No obstante, muchos jóvenes -especialmente los chicos (71%)- consideran que, en la actualidad, la tecnología ejerce una mayor influencia que la política en el rumbo de la sociedad.

Salud mental

A todos estos factores se suma que, al ser preguntados por su salud mental, el 15% de las chicas declara tener problemas de este tipo, el doble que los chicos (7%). Casi 4 de cada 10 chicas dicen haber sufrido ataques de ansiedad o pánico, frente al 23% de los chicos.

La percepción de haber sufrido depresión también es más frecuente en ellas (26%) que en ellos (17%). Lo mismo ocurre con los pensamientos suicidas (23%) y los trastornos de la conducta alimentaria (22%), cuya prevalencia entre las chicas es casi el doble. Además, casi dos de cada diez dicen presentar signos de adicción tecnológica (el 18% de ellas y el 17% de ellos).

Ante estos datos, Plan International considera urgente poner en marcha nuevas medidas que incidan en la protección de los derechos de la adolescencia en el entorno digital a través de la incorporación estandarizada de la educación digital, emocional y afectivo-sexual al currículo escolar desde edades tempranas con enfoque de derechos y género. También señala la necesidad de regular la IA y plataformas digitales para establecer obligaciones legales en diseño ético, verificación de edad, protección de datos, etiquetado de contenidos generados con IA, así como mecanismos de supervisión y auditorías externas.

La ONG insta, además, a facilitar medidas de prevención de riesgos de problemas de salud mental, adicciones y situaciones de violencia digital, desarrollar sistemas de detección temprana y protocolos compartidos de derivación en los sistemas sanitario y educativo.