Tres millones de niños no pueden disfrutar de vacaciones

Para el 35% de los hogares españoles con niños y niñas, la época de verano no es sinónimo de irse de vacaciones. Ni playa, ni ... montaña, ni descanso. Son días de calor, a veces extremo calor, en un piso esperando a que sean las 8 de la tarde para que los niños y niñas puedan salir a la calle a jugar.

Es la realidad de 2.835.000 niños y niñas en España -1 de cada 3-, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Esta situación se agrava por el elevado coste de estas actividades, que puede representar más del 20% del gasto anual en la crianza de un niño o niña, según cálculos de nuestra organización en el informe del Coste de la Crianza.

Las vacaciones no solo representan un descanso del entorno escolar, ofrecen oportunidades esenciales para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas. «Lejos de ser simples espacios de ocio, las vacaciones fomentan la creatividad, fortalecen los vínculos familiares, permiten el contacto con la naturaleza y la exploración del mundo desde la curiosidad, elementos clave para construir una infancia plena y saludable», explica Yolanda Carmona, coordinadora de programas en España de Save the Children.

Pobreza infantil

Casi la mitad de los niños y niñas canarios se quedan sin vacaciones- un 47%-, le siguen Andalucía -46,6%- y Ceuta –45,9%-., seguidos por la Comunitat Valenciana –un 41%-. Precisamente, son estas regiones donde existe un grave problema de pobreza infantil. «La pobreza infantil no solo limita las oportunidades presentes de niños y niñas, sino que también compromete su futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y desigualdad», manifiesta Carmona.

1.500 niños y niñas en situación de pobreza están disfrutando de los campamentos de verano que organiza Save the Children. «Para muchos de estos niños y niñas, son sus únicas vacaciones», dice Carmona, y para sus familias representan una oportunidad de conciliación, un auténtico tetris diario para madres y padres que intentan compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos.

Durante el mes de julio, en estos campamentos los niños y niñas realizan excursiones a la naturaleza, a la playa, piscina, visitas culturales o talleres. «Buscamos que los niños y niñas y adolescentes disfruten del ocio al que no acceden durante el año. Desde el curso pasado, trabajamos con los niños y niñas para que ellas mismas planifiquen actividades que les motiven», detalla la coordinadora de programas de España de Save the Children. Además, los grupos que lo necesitan cuentan con refuerzo educativo, un apoyo extra fundamental para que en septiembre no se queden atrás.

Campamentos Save the children

Este año, la organización ha establecido nuevos campamentos para atender a los niños y niñas afectados por la DANA de Valencia. «En la provincia valenciana nos hemos focalizado en actividades de ocio libre y salidas ya que, en sus entornos cercanos, no se tienen espacios amigables de ocio pues la reconstrucción de espacios está en marcha», manifiesta la coordinadora. Save the Children ha incorporado talleres concretos con el equipo de psicólogas para trabajar sintomatología relacionada con la DANA.

Los campamentos también garantizan al menos una comida saludable al día a estos niños y niñas. Para las familias con dificultades económicas, esta comida es la única posibilidad de que sus hijos e hijas reciban una dieta equilibrada y saludable en verano teniendo en cuenta que los comedores escolares están cerrados. El 7% de los niños y niñas españoles, de acuerdo a la ECV, no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días.

Las colonias urbanas de Save the Children se dirigen a niños y niñas de entre 3 y 17 años en Sevilla, Illescas (Castilla-La Mancha), Barcelona y Canovelles (Catalunya), Madrid, Fuenlabrada y Leganés (Comunidad de Madrid), Valencia, Alicante, Paterna, Mislata, Paiporta y Sedaví (Comunitat Valenciana), Barakaldo (Euskadi) y Melilla.

La campaña de verano de Save the Children se realiza en colaboración con la Fundación La Caixa en el marco del programa CaixaProinfancia y Más infancia, enfocado a atender a niños y niñas vulnerables de diversas zonas de España.