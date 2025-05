Cinco consejos si estás pensando en divorciarte

El divorcio es un asunto jurídico complejo, porque además de implicar la necesidad de resolver temas legales de vital importancia que tienen que ver con la economía, los hijos y la vivienda familiar, va acompañado de una inevitable parte emocional que todo lo inunda, como si se tratase de la banda sonora, de una música que no cesa de sonar... A veces el volumen es tan alto que impide pensar con claridad.

Y esto sucede también en cualquier otra ruptura de pareja, aunque no exista matrimonio, siempre y cuando haya decisiones legales que tomar como sucede cuando hay hijos menores de edad o propiedades o negocios en común que hay que repartir y organizar. De hecho, existiendo menores será necesario un procedimiento judicial de medidas paterno-filiales muy similar al de divorcio, salvando algunas diferencias. Así que no, no casarse no evita los problemas cuando la ruptura se produce si ya hemos dado algunos pasos que suponen un compromiso. Es más, algunas veces puede ser más sencillo un divorcio (imaginemos a dos personas que no tienen hijos y están en separación de bienes sin propiedades en común), que la ruptura de una pareja que no se ha casado pero tienen hijos y una vivienda hipotecada.

Así que estos consejos aplican a toda ruptura de pareja que tenga cuestiones legales por resolver y aunque pueda parecer que es muy sencillo seguirlos, lo cierto es que son errores que se repiten una y otra vez, razón por la cual conviene tenerlos muy presentes.

1 Piensa bien si de verdad quieres poner fin a tu relación y decide desde la calma

Cuando uno de los dos miembros de la pareja toma la iniciativa y comunica su decisión de finalizar la vida en común, puede llegar a causar un daño irreparable. Y esto suele ser así incluso cuando es la mejor decisión posible y se comunica con la mayor sensibilidad. Por ello lo ideal es pensar bien las cosas antes de actuar y no tomar la decisión en un momento en que los ánimos están caldeados, no sea que después se vean las cosas de una forma bien distinta, cuando ya no hay remedio.

2 Consulta con tu abogado de confianza antes de dar cualquier paso

En muchas ocasiones hemos escuchado esta frase en nuestra consulta: «de haber sabido esto antes hubiera actuado de otra manera». Y es que mantener una o varias conversaciones con tu pareja decidiendo cómo organizar la ruptura sin haber consultado antes con un abogado puede suponer que se hayan ofrecido condiciones o se hayan llevado a cabo gestiones que no sean sostenibles o que se alejen de aquello a lo que legalmente estamos obligados. Aunque aun no se haya firmado nada, sin duda ya se han generado ciertas expectativas, a veces infundadas, y reconducir esta situación supone un problema añadido que se puede evitar.

3 Haz lo posible por llegar a un acuerdo, especialmente si tienes hijos en común.

El procedimiento contencioso implica mayores costes económicos y emocionales. Es más lento y con ello la gestión de la incertidumbre sobrepasa a muchos de los implicados e inevitablemente afecta a los hijos. Esto no quiere decir que con tal de llegar a un acuerdo haya que renunciar a los derechos que legalmente nos corresponden. Para nada. Pero la actitud correcta es estar abierto a negociar, a escuchar lo que la otra parte tiene que pedir y a buscar un punto de encuentro en el que ambas partes ceden por el bien común y sobre todo buscando lo que resulte mejor para los niños.

4 Elige tus batallas y ajusta tus expectativas

Para que el acuerdo sea posible es imprescindible tener muy claro lo que se puede llegar a conseguir y lo que resulta inalcanzable. Estas coordenadas las tiene que proporcionar tu abogado de confianza, en base a su experiencia en el juzgado. Si se atreve a decirte las cosas claras podrás elegir tus batallas y centrarte en lo que realmente importa y está en tu mano conseguir. Debes por tanto dejar de luchar por cosas que sean objetivamente insignificantes o que no te correspondan.

5 Elige a un abogado con un perfil negociador si realmente quieres lograr un acuerdo

No todos los abogados tienen un perfil negociador ni la misma capacidad para lograr cerrar acuerdos. Así que si quieres llegar a un acuerdo habla con tu abogado sobre esta cuestión, no tengas miedo en preguntarle sobre sus preferencias y sus resultados. A veces es necesario hacer varias consultas hasta dar con un profesional con el que puedas sentir que estas en sintonía. La mediación es otra opción, mediante la intervención de un mediador que hace lo posible por acercar posiciones. Sin embargo no sustituye al abogado y no es imprescindible cuando ambas partes cuentan con letrados dispuestos a buscar soluciones y cerrar acuerdos.

Por último ten en cuenta que a la hora de determinar los derechos de cada cual en un divorcio o en un procedimiento de medidas paterno-filiales (cuando hay hijos en común sin estar casados) no es relevante la causa de la ruptura ni cual de los dos tomó la decisión, aunque sea muy importante desde un punto de vista emocional.

Todo lo dicho aplica a la mayor parte de las rupturas, pero siempre hay casos particulares como sucede, por ejemplo, cuando estamos ante una situación de violencia de género, que debe tratarse con particular atención y donde hay que considerar algunas limitaciones en cuanto a la custodia.

