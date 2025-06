La vía más fácil: el divorcio en una notaría.

Si hay algo que todos queremos es evitar gestiones innecesarias. Tener que acudir al Juzgado para resolver nuestros problemas resulta costoso y no solo desde un punto de vista económico, sino también por la incertidumbre que implica y por el tiempo que demora.

Es por ello que las parejas se piensan mucho contraer matrimonio y una de las preguntas más frecuentes (que se formula incluso antes de tomar la decisión de casarse) es ¿podremos divorciarnos ante Notario si el matrimonio no funciona? Nosotras no le vemos ningún problema a imaginar escenarios futuros y aceptarlos de antemano como una posibilidad, por remota que sea, trabajando por evitarla, pero sin miedos. Siempre es mejor enfrentar las preocupaciones y vencerlas que no atreverse a dar pasos por miedo a lo que está por venir.

Así que vamos a repasar las claves para poder divorciarse en una notaría, porque no todo el mundo puede divorciarse ante notario.

Estos requisitos son acumulativos, no es suficiente con que se cumpla alguno de ellos. La conclusión es que habiendo hijos menores de edad o conflicto la vía notarial no es posible.

¿La solución para evitar trámites judiciales está entonces en no casarse?

Para nada. Cuando hay hijos comunes la ruptura de la pareja implica trámites muy parecidos a los del divorcio, aunque el procedimiento se denomina de medidas paternofiliales (o patria potestad, custodia y alimentos). Y este procedimiento para parejas no casadas que tienen hijos en común también puede ser judicial o notarial siguiendo las mismas reglas que antes explicábamos.

Desde nuestro punto de vista el mayor compromiso que una pareja puede adquirir, por tanto, no es casarse sino tener hijos en común. Y teniendo hijos no hay manera posible de huir de las formalidades cuando se produce una ruptura.

En este punto otra de las preguntas habituales es si resulta posible romper la relación llegando a acuerdos privados sin pasar por el juzgado ni por la notaría. La respuesta es claramente negativa, porque cualquier acuerdo que no haya sido homogado judicial o notarialmente no podrá ser exigido en caso de incumplimiento lo que, obviamente, es de vital importancia cuando hablamos de temas tan importantes como custodia, visitas y alimentos de los hijos.

Aunque pudiera suceder que haya un tiempo, probablemente unos meses, durante los cuales puede haberse roto la convivencia en la pareja y haya algunos acuerdos que permitan armar un primer escenario con el que ir arreglándoselas con los gastos, los niños, etcétera, no es recomendable permanecer demasiado tiempo en esta situación de indefinición. Además es muy arriesgado ir dando pasos de hecho sin contar con el asesoramiento de un abogado experto en familia.

Dicho todo esto, no hay que tener miedo, que tal parece que hoy día casarse es solo cosa de valientes.