Las respuestas a las dudas legales más habituales sobre la tenencia de mascotas

Elena Cuervo y Susana Alfageme Lunes, 26 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

Ya no sorprenden esas noticias que señalan que en algunas ciudades españolas, cada vez más, el número de animales de compañía supera al de los niños. Muchas familias optan por compartir su vida con un gato o un perro. La búsqueda de un compañero fiel puede tener como causa infinidad de razones pero lo que no cabe duda es que estos pequeños seres mitigan la soledad, ayudan a socializar y ofrecen un mundo de amor en una sociedad en la que las relaciones personales en ocasiones se hacen muy complicadas para muchos.

Pero, como en casi todas las cosas de la vida, la realidad no siempre es tan bonita y la realidad en nuestro país la marcan los números de abandonos que cada año ponen sobre la mesa la necesidad de que exista un mayor control en el cumplimiento de la legalidad. Mientras no se ponga el foco en esto, las normas seguirán siendo papel mojado, como la en su día famosa Ley de Bienestar Animal. Ya sabemos que, si no se persiguen los incumplimientos con sanciones, las obligaciones terminan diluyéndose, olvidándose y quedando tan solo como un recuerdo de algo que un día se publicó en el BOE.

A pesar de esto, es importante recordar que si eres propietario de una mascota, o estás pensando serlo en un futuro próximo, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes una responsabilidad. Y es una responsabilidad que va a durar todos los años que dure la vida de tu animal. Por este motivo, si no eres capaz de ser un dueño responsable, el primer consejo es que directamente optes por adquirir un peluche. Puede ser igual de bonito pero no te va a implicar ningún tipo de obligación porque si tienes o estás pensando tener un perro o un gato, esto es lo mínimo que debes saber.

¿Dónde puedes adquirir un perro o un gato?

Tienes tres opciones y ninguna de ellas es una tienda, donde ya no pueden adquirirse estos animales. Puedes comprarlo a un criador debidamente registrado como tal (cuidado con los que no lo están). Pueden entregártelo a través de una cesión gratuita (con un contrato y el animal tiene que venir ya debidamente identificado) o puedes adoptarlo en un centro público de protección animal o en una entidad de protección animal debidamente registrada. Es importante hacerlo bien desde el principio porque de otra forma tendrás problemas para cumplir el resto de obligaciones como la identificación y el registro. Además, hacerlo de cualquier otra manera, fomenta la cría ilegal de animales y los abandonos. Por ese motivo se limitan las formas de transmisión.

Nuestro consejo es elegir la adopción porque, si has decidido compartir tu vida con un animal, optando por la adopción das abrigo a dos animales: el que te llevas a tu casa y le das un hogar definitivo y el que ocupa el lugar en la protectora que deja ese que te llevas. Un dos por uno en ayuda no está nada mal.

¿Cuáles son las dos obligaciones principales?

Hay varias obligaciones que son básicas pero desde nuestro punto de vista, de entre todas ellas, las más esenciales son dos: no maltratar y no abandonar. Ambas actuaciones pueden llegar a ser consideradas delito tal y como establece nuestro Código Penal pero no se trata tan solo de las consecuencias que puede acarrear al propietario comportarse así. Tener un animal es una elección. Si decides tenerlo, lo mínimo, lo básico, es que asumas, como antes comentábamos, que tienes una responsabilidad y, por tanto, debes cuidarlo y atenderlo adecuadamente y no abandonarlo. Si en algún momento no puedes hacerte cargo de él, entonces puedes entregarlo a otra familia o a una protectora, nunca dejarlo en la calle. Si te ha dejado de gustar su comportamiento, la solución es la misma, nunca maltratarlo.

¿Cómo debo alimentar a los animales de compañía?

Debes mantener a tu perro o a tu gato en condiciones de vida digna y en un buen estado de salud e higiene. Esto implica, como es obvio, ser muy consciente de la atención que requiere la especie y la raza que has elegido y preguntar a tu veterinario cuál es el mejor alimento en función de la edad y las necesidades específicas de tu animal. Lo recomendable es hacer todas estas preguntas antes de adquirirlo para tener una idea clara y concreta de todo lo que va a necesitar y también del dinero que te va a costar mantener a tu mascota porque, como es obvio, va a suponerte un gasto.

¿La ley menciona la atención veterinaria para los animales?

La respuesta va en la misma línea de la anterior. Si debes mantener a tu animal con un buen estado de salud e higiene, es evidente que esto implica atención veterinaria que lo garantice. Debes vacunarlo y hacer las revisiones y reconocimientos que sean necesarios en función de su especie, raza, edad y características. Todo ello además es preciso documentarlo en su cartilla sanitaria. Además, y esto también debes tenerlo en cuenta, es necesario recurrir a los servicios de un profesional acreditado en comportamiento animal cuando la situación del animal lo requiera.

¿Es obligatorio identificar al animal?

Sí. Y ya lo era antes de la Ley de Bienestar Animal, así que no cabe ninguna duda. Perros y gatos tienen que estar identificados y registrados. Esta es la mejor manera de evitar abandonos y también de localizar a nuestro animal si un día se pierde o extravía, situaciones en las que seguimos siendo responsables de su situación y los daños que provoque.

¿Es obligatorio esterilizar al animal?

La Ley regula la obligación de esterilizar a todos los gatos antes de los seis meses salvo que se inscriban en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. No existe la misma obligación respecto a los perros salvo que lo adquieras en adopción en cuyo caso deben entregártelo esterilizado o con compromiso por tu parte de hacerlo en un determinado plazo.

¿Yo decido cuándo sacrificar al animal?

La eutanasia solo está justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometan seriamente la calidad de vida del animal certificado y acreditado por un profesional. No está permitido el sacrificio por otros motivos ni siquiera en los centros de protección animal, públicos o privados.

Estas son solo algunas de las obligaciones principales si decides compartir tu vida con un perro o un gato pero existen varias más que hacen alusión a su vida diaria: entradas en lugares públicos, recogida de excrementos, viajes, etcétera. Queríamos, sobre todo, recordar estas porque son las que reflejan esa idea de la que partíamos: vivir con un animal es una responsabilidad personal y económica y dura unos cuantos años. Si no eres capaz de asumirla, no elijas hacer daño a un ser que, según dice la propia ley, está dotado de sensibilidad.