Elena Cuervo, abogada: «Ese nivel de intensidad emocional tras una ruptura no se mantiene mucho tiempo»

Hay que seguir pensando en lo que resulte mejor para los niños, pero eso no significa que ellos puedan tener en todo la última palabra. Por ejemplo, el tiempo que han de pasar con cada uno de sus progenitores es una prioridad y no debe saltarse porque no les apetezca o quieran hacer otros planes salvo que haya situaciones graves que lo justifiquen. Hazte esta pregunta: si tu hijo te dice que no quiere ir al colegio porque no le apetece o le gustaría más quedarse contigo en casa ¿le dejarías quedarse? Seguro que no. Pues cada progenitor es, como mínimo, igual de importante que el cole. Si hay que faltar tiene que ser por una causa muy justificada.