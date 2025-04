Cinco pasos para desbloquear una herencia

Siempre insistimos, hablemos del tema que hablemos, de la importancia de llegar a un acuerdo. En el caso de las herencias sin lugar a ... dudas es especialmente importante este consejo, porque el procedimiento judicial de partición es uno de los más costosos, ya que además de tener que pagar abogado y procurador cada una de las partes en conflicto, hay que añadir el coste del contador partidor judicial y de los peritos que resulten necesarios para tasar los bienes, además del consiguiente tiempo que se pierde en esta gestión judicial, para finalmente poder lograr protocolizar la partición e inscribirla en el Registro de la Propiedad cuando hay inmuebles.

Pero, aun siendo conscientes de la importancia de buscar un punto de encuentro, lo cierto es que no siempre es posible y entonces llega el momento de valorar otras opciones porque, incluso cuando no cabe arreglar una herencia por acuerdo, el procedimiento judicial no siempre es la única opción. ¿Qué podemos hacer? Veámoslo paso a paso.

1 Cuenta con un abogado de confianza desde el primer momento

Dar los pasos para arreglar una herencia no resulta fácil. Es posible hacerlo si tienes unos conocimientos básicos y todos los herederos colaboran pero cuando se instala el conflicto es imprescindible estar bien asesorado y trazar una buena estrategia para no dar pasos en falso que puedan perjudicar el resultado final. Contar con un abogado con un perfil negociador supondrá tener más posibilidades de éxito, ya que tu abogado afortunadamente no tiene que soportar la misma carga emocional y familiar que tú y esa objetividad facilita avanzar en lo que realmente importa, dejando atrás otras cuestiones que no son necesariamente legales pero que igualmente afectan a los herederos.

2 ¿Los otros herederos no se pronuncian sobre si quieren aceptar o repudiar la herencia? En

En ese caso puedes solicitar a un notario que haga un requerimiento a fin de que en el plazo de treinta días cada heredero se pronuncie sobre si acepta o repudia la herencia. Si no responden se entenderá que la herencia queda aceptada lo que permite avanzar hacia el siguiente paso sabiendo con certeza quiénes son los herederos que hay que tomar en cuenta en la partición.

3 ¿Tienes al menos el cincuenta por ciento de la herencia o lo sumas con algún otro heredero con el que sí puedes contar?

Este dato es esencial, porque te permite dar otro paso sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial. Tanto si tu cuentas con el cincuenta por ciento como si entre tú y otros herederos afines alcanzáis este porcentaje, podréis solicitar al notario que nombre un contador para que se encargue de realizar las operaciones particionales. Este procedimiento tiene un coste, pues es necesario pagar los honorarios del contador partidor y de la notaría. Si además el contador partidor necesita tasaciones, también hay que añadir este gasto. ¿Qué gasto evitamos entonces? Pues el del abogado y procurador imprescindibles en un procedimiento judicial de partición de herencia. Pero lo más importante es el ahorro de tiempo que se puede conseguir con este sistema pues los procedimientos judiciales de partición de herencia pueden demorar mucho más tiempo.

4 ¿Y si no logras alcanzar ese porcentaje?

En tal caso, si ya has agotado la vía de la negociación y no puedes acudir a la opción del contador partidor, no queda otra que instar una partición judicial de la herencia. Incluso en este caso nuestra recomendación es contar con un abogado que tenga un perfil negociador porque es posible, una vez presentada la demanda, reconducir a un acuerdo el procedimiento en diferentes momentos, evitando así llegar hasta el final por la vía contenciosa. ¿Cómo puede ser posible llegar a un acuerdo en el procedimiento judicial cuando no se logró desde el principio? Sucede muchas veces porque los herederos problemáticos, al tener que ir a juicio, han tenido que recurrir a un abogado, cosa que quizás no habían hecho hasta entonces y, si tenemos un poquito de suerte y su abogado es pro acuerdos, explicará a sus clientes que les conviene intentar llegar a un acuerdo, cuando la propuesta sea razonable, para evitarse así todos los gastos que implica seguir hasta el final este procedimiento judicial. Así que ni siquiera habiendo llegado a esta última opción hay que tirar la toalla. El objetivo sigue siendo el mismo: buscar el acuerdo hasta el final.

5 Un último consejo si aún estás a tiempo: haz testamento

Si ya te estás imaginando que cuando faltes tus herederos van a llevarse mal entre ellos lo mejor que puedes hacer es otorgar testamento, cuanto antes mejor. Hacer testamento es siempre importante pero es absolutamente imprescindible si el objetivo es evitar el conflicto porque se puede trazar una estrategia por adelantado y, de entre las diferentes opciones que la ley permite, tomar decisiones que faciliten el futuro reparto y eviten judicializar la herencia.